RISPARMIA 138€ su iPhone 16 con la settimana del Black Friday

iPhone 16 è il nuovo top di gamma di casa Apple e oggi, su Amazon, in piena settimana del Black Friday, viene messo in offerta con uno sconto del 18% (138€) per un costo totale e finale di 841,99€.

Le caratteristiche tecniche di iPhone 16

iPhone 16 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della fotografia e della tecnologia mobile. Grazie al Controllo fotocamera, puoi accedere rapidamente a strumenti avanzati come lo zoom e la profondità di campo, permettendoti di catturare l’inquadratura perfetta in un attimo.

L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus offre dettagli incredibilmente nitidi, anche nelle foto e nei video macro. La fotocamera Fusion da 48MP garantisce immagini ad alta risoluzione, mentre il teleobiettivo 2x di qualità ottica ti consente di avvicinarti al soggetto senza compromettere la qualità.

Con gli Stili fotografici di nuova generazione, hai infinite possibilità creative per personalizzare le tue foto. Se cambi idea, puoi sempre tornare all’immagine originale. Potenziare ulteriormente queste funzioni è il chip A18, che fa un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic, offrendo prestazioni straordinarie per foto, video e gaming, mantenendo un’efficienza energetica incredibile.

L’autonomia è stata potenziata: fino a 22 ore di riproduzione video, e grazie alla ricarica tramite USB-C o MagSafe, ricaricare è ancora più veloce e pratico. Progettato per durare, iPhone 16 è realizzato con un robusto guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1″, protetto da un Ceramic Shield due volte più resistente del vetro tradizionale. Inoltre, il nuovo tasto azione ti permette di accedere istantaneamente alla funzione che preferisci, come la modalità silenzioso, la torcia o la registrazione vocale.

Su Amazon, oggi, iPhone 16 viene messo in offerta con uno sconto del 18% (138€) per un costo totale e finale di 841,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.