Apple iPhone 16 Pro Max a quasi 200€ in meno: occasione irripetibile

L’ultimissimo arrivato in casa Apple oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo da capogiro! Parliamo dell’Apple iPhone 16 Pro Max, al momento acquistabile a soli 1.299 euro con un super sconto del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitata nel tempo!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro Max è un piccolo gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per il nuovissimo chip A18 Pro con un Neural Engine più rapido, una CPU e una GPU migliorate e una banda di memoria molto più ampia di tutti i modelli precedenti.

Questo smartphone è dotato di un display Super Retina XDR più ampio da 6,9 pollici che garantisce una visualizzazione perfetta con immagini sempre brillanti e dai colori vividi. In più la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione che risulta essere due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Allo stesso tempo, i tuoi video saranno sempre spettacolari con il Dolby Vision 4K a 120 fps, mentre la nuova fotocamera Fusion da 48MP con ultra grandangolo ti permetterà di realizzare foto davvero incredibili dai dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, questo gioiellino garantisce un’efficienza energetica eccezionale e ti dà fino a 33 ore di riproduzione video, oltre a disporre sia di ricarica via USB-C che di caricabatterie MagSafe.

