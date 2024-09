Rimane lui uno degli smartphone più bilanciati: Motorola G84 al 33% di sconto su Amazon

Motorola ha da sempre una lunga tradizione nella produzione e distribuzione di smartphone e telefoni e oggi, su Amazon, il Motorola G84 viene messo in offerta con uno sconto del 33%: costo totale e finale d’acquisto di 202€.

Amazon e Motorola lanciano la promozione sul G84

Il Motorola G84 si distingue per la sua fotocamera Ultra Pixel da 50 MP, dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine. Questa tecnologia consente di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e di girare video fluidi, garantendo risultati straordinari in ogni situazione.

Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo pOLED da 6.5 pollici che offre un’esperienza cinematografica, caratterizzata da un elevato contrasto e una ricca gamma di colori realistici. Gli utenti possono così immergersi completamente nell’intrattenimento, sia che si tratti di film, giochi o video.

L’audio multidimensionale è un altro punto forte del Motorola G84, che sfrutta la tecnologia Dolby Atmos per offrire una definizione sonora eccezionale e una spazialità coinvolgente. Grazie agli altoparlanti stereo e all’audio in alta risoluzione, l’ascolto diventa un’esperienza immersiva.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 695 garantisce prestazioni 5G all’avanguardia, permettendo di sfruttare al massimo la velocità della rete con frequenze che raggiungono i 2.2 GHz. Infine, con la batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower da 30W, gli utenti possono contare su un’autonomia straordinaria, ottenendo ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica.

Su Amazon, oggi, il Motorola G84 viene maxi scontato del 33% e viene venduto al costo finale di 202€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.