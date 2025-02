Ricarica il tuo iPhone in massima sicurezza con il Cavo INIU da 100W a soli 7€

Per caricare nella massima sicurezza il tuo Apple iPhone, prova il Cavo USB C INIU da 100W! Oggi è disponibile su Amazon a soli 7 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe scadere tra pochissimo tempo!

Cavo USB C INIU da 100W: specifiche tecniche e funzionalità

Il Cavo USB C a USB C INIU da 100W è un gadget utilissimo e super affidabile per ricaricare tutta le serie di Apple iPhone 15 in modo velocissimo: basti pensare che è possibile raggiungere un incredibile 71% di batteria in soli 30 minuti.

La nuovissima tecnologia PD da 100W porta la velocità di ricarica a un livello superiore anche per quanto riguarda i pc portatili: ad esempio alimenta in modo incredibilmente veloce il tuo MacBook Pro 16″ al 60% in soli 45 minuti, quindi risulta essere il 58% più veloce di un cavo da 60W.

Questo cavo è anche iper affidabile: il più recente chip Emark2.0 esclusivo 100W, infatti, massimizza la sicurezza di ricarica attraverso la regolazione automatica della potenza, ovviamente un’opzione migliore per eliminare eventuali danni da surriscaldamento della batteria.

Non è da meno il suo design tanto che è 20 volte più durevole degli altri cavi sul mercato: nello specifico l’esclusivo rivestimento in nylon intrecciato FLYWEAVE, insieme con giunti SR flessibili anti-rottura, costruisce un cavo che è rimasto intatto dopo 45.000 test di flessione.

