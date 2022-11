No, non è un titolo clickbait. Parliamo di un’app per Mac tanto ambiziosa quanto geniale, unica nel suo genere e incredibile. Si chiama Rewind ed è una sorta di Spotlight della vostra vita: cerca e trova in un istante tutto quello che avete letto, scritto, visto o sentito, perfino durante un meeting Zoom.

Quante volte vi è capitato di avere sulla punta della lingua qualcosa che siete certi di aver visto o sentito o leggiucchiato da qualche parte, ma proprio di non riuscire a riportarla alla memoria? Magari in un feed Facebook o forse era una citazione fatta da qualcuno durante un meeting di lavoro. Rewind risolve il problema perché rende indicizzabile e ricercabile il nostro passato.

Come Funziona Rewind

Il cuore di Rewind sta nella sua sofisticata tecnologia di compressione dei dati. È evidente infatti che catalogare tutto quel che accade su un Mac e indicizzarlo sia un compito improbo, fuori dalla portata degli attuali processori consumer. E così, per mantenere l’archiviazione dei dati a un livello gestibile, diversi potenti algoritmi comprimono i dati fino a 3.750 volte. E una registrazioni da 10,5 GB viene concentrate in un archivio di appena 2,8 MB.

Ciononostante, serve molto potere computazionale, ed ecco perché Rewind è ottimizzata per i processori ARM di Apple: “utilizza praticamente ogni parte del chip” spiega lo sviluppatore, appoggiandosi a API macOS native ovunque possibile. E tutti i dati sono salvati in locale. Niente cloud o server remoti, così da preservare la privacy.

Scaricare Rewind

Rewind è attualmente disponibile in Beta per un selezionato e ristretto numero di utenti. Se sei interessato, puoi iscriverti su questa pagina e prenotare un Early Access per la Beta pubblica non appena sarà disponibile.

