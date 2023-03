Quanto dura un MacBook? Consigli per allungargli la vita

Quanto dura in media un portatile Apple? E soprattutto, ci sono dei consigli pratici da attuare per allungare la vita di un MacBook Air o MacBook Pro? Ecco cosa abbiamo imparato in tanti anni che facciamo questo lavoro.

Quando dura un MacBook? Non esiste una risposta ufficiale a questa domanda, ma molti esperti IT concordano su questa stima: circa 4 anni e mezzo. A seconda dell’uso che se ne fa, della premura che si ha e della disciplina nel tenerlo ordinato e pulito, in realtà si può fare anche molto meglio di così.

Se andiamo a vedere le specifiche minime richieste da macOS Ventura, scopriamo che Apple supporta ufficialmente computer vecchi anche di 6 anni come ad esempio i MacBook Pro e gli iMac del 2017. Significa che si può utilizzare un computer Apple, col massimo profitto e con la massima compatibilità, per almeno 8 anni pieni. Insomma, il limite a questo punto sono le esigenze dell’utente.

Lunga Vita al Mac

Fermo restando che nulla è eterno a questo mondo, ecco una serie di consigli pratici che secondo noi faranno durare più a lungo il tuo portatile:

Acquista un laptop ad alte specifiche, in particolare per quanto concerne CPU e (soprattutto, su Mac!) GPU. Acquista un notebook con memoria aggiornabile, disco e batteria sostituibili se possibile. Altrimenti vale il consiglio di prima: se il budget lo consente, carica sulle specifiche di RAM e SSD. Mantienilo fisicamente pulito, e elimina ciclicamente l’accumulo di polvere e sporcizia e dell’olio presente naturalmente sulle dita. Evitare di far finire liquidi o cibo nelle porte o sotto i tasti. È consigliabile non esporre il portatile a temperature estreme o all’umidità, e non lasciar scaricare completamente la batteria prima di ricaricarlo. Tienilo lontano dagli insetti. A volte può capitare che un portatile si frigga la scheda logica, a causa di un moscerino che si è posato nel punto sbagliato. Evita cavi o caricabatterie di terze parti di pessima qualità. Ma soprattutto, non portarlo in giro, se non strettamente necessario. Si, sappiamo che questa è l’esatta antitesi del senso di comprare un portatile, ma ogni volta che spostate il portatile dalla scrivania lo sottoponete al rischio che si danneggi. Usate una tastiera e un mouse esterni: questo riduce l’usura. Sembrerà una banalità, ma non fatelo cadere. E qui ritorniamo al mantra di prima: se sta su una scrivania, lasciatelo lì e resistete all’impulso di portarlo sul letto, sul tavolo in cucina o sul divano (MacBook Pro 13″ scivolato via dal divano, true story qui).

E voi avete qualche consiglio aggiuntivo da dare o qualche perla di saggezza che vorreste condividere? Ditecelo nei commenti, sulla nostra pagina Facebook o su Twitter.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.