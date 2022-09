Quando scenderà di prezzo iPhone 14 Pro?

Chi bada al proprio portafoglio, dovrebbe stare alla larga dagli iPhone appena usciti e pazientare qualche mese in ottica risparmio. Questa è una regola generale che andrebbe sempre seguita (e che vale anche per i prodotti di altre aziende, come Samsung), a patto però di fare i conti con il desiderio di mettere le mani sull’ultima novità, come iPhone 14 Pro.

Ma quanto bisogna aspettare? Settimane? Mesi? Addirittura un anno? Purtroppo non c’è una verità assoluta e non è possibile dire con certezza quando e quanto sarà possibile risparmiare. Tuttavia, pensando a come le cose sono andate in passato, possiamo lanciare qualche ipotesi.

iPhone 14 Pro: quanto c’è da aspettare per acquistarlo a prezzo scontato?

Chi segue con un certo interesse il mercato degli smartphone, sa che mediamente a distanza di 3-4 mesi dal lancio, iniziano a fare capolino sui principali store importanti sconti. C’è però da dire che il deprezzamento coinvolge sì tutti marchi, anche Apple, ma in modo diverso. Ti faccio un esempio: in questi giorni è stato possibile acquistare su Amazon il recentissimo Samsung Galaxy Z Fold4 con uno sconto pazzesco di circa 400 euro. Ecco, se pensi che questo possa accadere anche con iPhone 14 Pro, ti sbagli di grosso. Non si verificherà mai una situazione del genere.

Gli iPhone tendono a mantenere il loro prezzo, è cosa nota, e quando vengono proposti degli sconti, si aggirano al massimo intorno al 15-20%. Una formula matematica per segnare un periodo favorevole sul calendario non c’è, ma possiamo affermare con una buona dose sicurezza che per risparmiare sull’acquisto di iPhone 14 Pro (e della sua variante Max) bisognerà attendere almeno 4 mesi. Per sconti più o meno stabili, riteniamo sia giusta una stima di questo tipo.

Attenzione però, perché non sono da escludere promozioni straordinarie e attive per un periodo limitato. Pensa a iniziative in stile Black Friday, oppure alle offerte che le catene di negozi di elettronica lanciano in occasione delle festività natalizie. Magari ci scappa qualche sconto inatteso, chi può dirlo.

Per iPhone 14 “liscio” il discorso è abbastanza diverso. Lo smartphone non ha agguantato l’interesse del pubblico e potremmo vederlo proposto a prezzo scontato ancora prima dei 4 mesi sopra citati.