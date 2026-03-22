Pubblicità su iPhone: ecco come eliminarla davvero senza complicarsi la vita

Chi usa un iPhone ogni giorno sa bene che la pubblicità non è scomparsa, ma si è semplicemente nascosta meglio, comparendo nei browser, nelle app gratuite e persino in alcune funzioni di sistema.

L’idea che su iPhone non ci siano annunci è ormai superata, perché anche nell’ecosistema Apple la pubblicità è presente, solo in modo meno invasivo rispetto ad altri dispositivi. Si trova su Safari, dentro giochi e app gratuite, oppure legata al tracciamento delle attività online, ed è proprio questa diffusione a renderla difficile da eliminare completamente.

La buona notizia è che non serve fare operazioni complicate o rischiose per ridurla in modo evidente, ma basta intervenire su alcune impostazioni e strumenti che già esistono e che molti utenti ignorano.

Bloccare le pubblicità in Safari è il primo passo

La maggior parte degli annunci arriva durante la navigazione web, ed è qui che si può intervenire subito agendo sulle impostazioni di Safari. Attivare il blocco dei pop-up è una delle mosse più semplici e immediate, e si trova direttamente nelle impostazioni del telefono.

Oltre a questo, è possibile limitare il tracciamento tra siti e impedire a molte piattaforme di seguire l’utente online, riducendo così anche la quantità di pubblicità personalizzata che compare durante la navigazione.

Il risultato non è la scomparsa totale degli annunci, ma una navigazione più pulita, veloce e meno disturbata, soprattutto sui siti più pieni di banner.

Le app gratuite sono il vero punto critico

Il problema principale non è tanto il browser, ma le applicazioni gratuite, che spesso integrano pubblicità per sostenersi economicamente. In questi casi, il sistema operativo ha meno controllo e bloccare tutto diventa più difficile.

Un modo efficace per ridurre gli annunci è utilizzare sistemi di filtro a livello di rete, come DNS o app dedicate, che impediscono agli elementi pubblicitari di caricarsi prima ancora di arrivare sul dispositivo.

In alternativa, alcune app permettono di rimuovere completamente la pubblicità con un acquisto interno, che spesso rappresenta la soluzione più semplice e definitiva quando si usa frequentemente quel servizio.

Ridurre la pubblicità personalizzata cambia molto

Non tutte le pubblicità sono uguali, e quelle più invasive sono spesso quelle personalizzate, basate sulle abitudini dell’utente. Disattivare questo tipo di tracciamento non elimina gli annunci, ma li rende meno mirati e quindi meno presenti nella vita quotidiana.

Allo stesso modo, si può impedire alle app di tracciare le attività tra diverse piattaforme, riducendo la quantità di dati utilizzati per costruire profili pubblicitari dettagliati.

Questo intervento è meno visibile nell’immediato, ma nel tempo cambia il tipo di pubblicità che si vede e la percezione complessiva dell’utilizzo dello smartphone.

Esistono anche soluzioni meno conosciute

Tra le opzioni meno evidenti c’è l’uso di Screen Time per bloccare manualmente alcuni domini pubblicitari, una soluzione più tecnica ma che può funzionare in casi specifici dove altri metodi non bastano.

Un’altra possibilità è disattivare la connessione dati per alcune app o usare la modalità aereo in contesti specifici, impedendo di fatto il caricamento degli annunci, anche se questa soluzione non è sempre pratica nella vita quotidiana.

In ogni caso, non esiste un metodo unico che elimini tutto in modo perfetto, ma una combinazione di strumenti che permette di ridurre drasticamente il problema.

La pubblicità non sparirà, ma può pesare molto meno

La realtà è che la pubblicità fa parte dell’esperienza digitale moderna, anche su iPhone, e difficilmente scomparirà del tutto. Quello che cambia è il livello di controllo che l’utente decide di avere.

Intervenire su impostazioni, tracciamento e strumenti di blocco permette di trasformare un’esperienza spesso fastidiosa in qualcosa di molto più gestibile, senza stravolgere il modo in cui si usa lo smartphone.

Alla fine, la differenza non sta nel trovare una soluzione perfetta, ma nel ridurre il rumore digitale al punto giusto, lasciando spazio solo a ciò che davvero serve.