Prima beta di iOS 17.1 è arrivata: ecco tutte le novità

La prima beta di iOS 17.1 promette diverse novità interessanti in vista del suo rilascio pubblico previsto per la fine di ottobre. Ecco un’anteprima di ciò che gli utenti possono aspettarsi.

Migliorie all’App Musica con iOS 17.1

Con iOS 17.1, l’app Musica sta ricevendo una serie di miglioramenti. Innanzitutto, vedremo una nuova playlist con tutti i brani selezionati come preferiti. Il simbolo del cuore, usato precedentemente per indicare una canzone preferita, è stato sostituito da una stella, facile da toccare per segnalare le preferenze.

Inoltre, iOS 17.1 amplia la personalizzazione delle playlist. Oltre alla possibilità di caricare una propria immagine come copertina di una playlist, gli utenti potranno scegliere tra diversi modelli predefiniti che si integreranno con il titolo assegnato alla playlist. Inoltre, una nuova sezione sottostante le tracce proporrà brani consigliati basati su quelli già presenti nella playlist.

AirDrop su Internet

Una delle funzionalità molto attese di iOS 17 era la capacità di trasferire file di grandi dimensioni attraverso AirDrop su Internet. Con iOS 17.1, ciò diventa possibile. Durante un trasferimento di file con AirDrop, gli utenti possono allontanarsi dalla sorgente del trasferimento e il processo continuerà. Grazie alle nuove impostazioni, gli utenti possono decidere se il trasferimento continuerà via rete cellulare o solo Wi-Fi. Inoltre, la beta di watchOS 10.1 supporta ora NameDrop sull’Apple Watch.

Altri aggiornamenti e modifiche

Per gli utenti basati nel Regno Unito, la novità riguarda il supporto di alcune banche che permettono di visualizzare i saldi direttamente in Apple Wallet, eliminando la necessità di accedere a app o siti web separati.

Gli utenti dell’iPhone 14 saranno lieti di sapere che ora, quando si accende la torcia, vedranno una nuova icona nella Dynamic Island una caratteristica che prima era esclusiva dell’iPhone 15. Tuttavia, è interessante notare che, per ragioni non ancora chiare, Apple ha deciso di rimuovere tutte le nuove suonerie introdotte con iOS 17. Ci si aspetta che queste suonerie vengano reinserite nella versione finale dell’aggiornamento.