Prezzi iPhone 14: ecco il modello che conviene acquistare

Con iPhone 14 e iPhone 14 Pro i prezzi sono destinati a salire, anche drasticamente. Tuttavia, la nuova scaletta di prodotto non porterà solo note negative. Diciamo che per una porzioncina di utenti, i prezzi addirittura caleranno. Ecco chi sono i fortunelli.

Partiamo dal principio. In base alle indiscrezioni più pessimistiche, tutti i telefoni della linea iPhone 14 costeranno 100 dollari in più rispetto ai modelli esistenti; secondo la più ottimistica, 50 dollari in più. A cui vanno aggiunti tasse, IVA al 22%, SIAE, costi di importazione e soprattutto quelli del cambio che vedono l’Euro parecchio svalutato rispetto al dollaro.

Dunque, la scaletta di prezzi è questa:

iPhone 14: 749-799 dollari

iPhone 14 Plus: 849-899 dollari

iPhone 14 Pro: 1.049-1.099 dollari

iPhone 14 Pro Max: 1.149-1.199 dollari

Chi ci Rimette?

Con questo schema di prezzi, ci rimettono gli utenti che hanno bisogno di:

iPhone 14 mini per la semplice ragione che il mini non esiste più. L’entry level torna a essere iPhone 14.

per la semplice ragione che il mini non esiste più. L’entry level torna a essere iPhone 14. iPhone 14 che dovrebbe costare fino a 50€ in più rispetto ad iPhone 13. Dunque ci avviciniamo pericolosamente, o supereremo, la soglia psicologica dei 1.000€.

che dovrebbe costare fino a 50€ in più rispetto ad iPhone 13. Dunque ci avviciniamo pericolosamente, o supereremo, la soglia psicologica dei 1.000€. iPhone 14 Pro e Pro Max che partono da oltre 1.500€ per il taglio base da 256GB, per arrivare a oltre 2.200€ per il Pro Max da 1TB.

Chi ci Guadagna?

Ci guadagna chi ha bisogno di uno schermo più ampio senza la fotocamera da 48Megapixel, il processore A16 Bionic e tutti i fronzoli di iPhone 14 Pro. Con una cifra compresa tra 849 e 999 dollari, gli utenti si portano a casa iPhone 14 Plus con display 6,7” come il top di gamma, ma a un con un esborso nettamente inferiore.

Per tutti gli altri, invece, confermato il salasso. Questo passa il convento di questi tempi.