Presa Smart con controllo vocale (Alexa e Google Home): SOLO 9€ per il BLACK FRIDAY!

Il Black Friday Amazon è finalmente arrivato, portando con sé offerte imperdibili che trasformeranno il modo in cui vivi la tua casa. Tra queste, spicca la TP-Link Tapo P105 Presa Smart, ora disponibile a un prezzo incredibile di solo 9,99€, grazie a uno sconto del 17%.

Questa è l’occasione perfetta per entrare nel mondo della domotica senza svuotare il portafoglio!

TP-Link Tapo P105 non è una semplice presa elettrica

E’ un dispositivo che porta l’intelligenza e la connettività nel cuore della tua casa. Grazie alla sua compatibilità con Alexa e Google Home, puoi controllare qualsiasi dispositivo collegato con la semplice forza della tua voce. Immagina di poter accendere la luce o avviare la macchina del caffè senza muovere un dito!

Inoltre, la funzionalità di controllo remoto tramite l’app Tapo ti permette di gestire i tuoi dispositivi elettronici da qualsiasi luogo, offrendoti una comodità senza precedenti. Sei in ufficio e hai dimenticato di spegnere il ferro da stiro? Nessun problema, un tocco sull’app e il gioco è fatto. La presa smart supporta anche la programmazione del tempo, permettendoti di preimpostare orari di accensione e spegnimento per i tuoi dispositivi, ottimizzando così il consumo energetico e contribuendo a ridurre le bollette.

Ma non è tutto: la TP-Link Tapo P105 è progettata per integrarsi perfettamente nel contesto domestico italiano, con un design elegante e discreto che si adatta a ogni tipo di arredamento. La sua installazione è semplicissima e non richiede alcuna modifica all’impianto elettrico esistente.

Non perdere l’opportunità di rendere la tua casa più intelligente, comoda e sicura.

Acquista ora e inizia a vivere la tua casa in modo smart!

