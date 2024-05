110€ RISPARMIATI sul nuovissimo Samsung Galaxy S24: il top dei top di gamma

Il nuovo top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S24, è uno smartphone rivoluzionario e straordinario sotto diversi punti di vista e oggi, su Amazon, è scontato dell’11% (110€) per un costo totale e finale di 879€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy S24

Il nuovo Samsung Galaxy S24 rappresenta un’autentica rivoluzione nel mondo degli smartphone, combinando tecnologie all’avanguardia con un design elegante e funzionale. La confezione include anche il pratico caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare il tuo dispositivo in modo rapido ed efficiente.

Grazie all’intelligenza artificiale, il Galaxy S24 ti permette di fare tutto dal tuo smartphone. La funzione Edit Suggestion ti consente di modificare le foto come un vero professionista, mentre Traduzione Live ti offre traduzioni in tempo reale durante le chiamate. Inoltre, con Assistente Trascrizione, puoi convertire le note vocali in testo e riassumerle con facilità.

Il Galaxy S24 si distingue per il suo nuovo e più ampio schermo FHD+, che garantisce un’esperienza di visione totalmente immersiva. La robustezza è assicurata dal nuovo Armor Aluminum, che protegge il dispositivo dai danni, e dal grado di protezione IP68 contro acqua e polvere. La fotocamera del Galaxy S24 è un autentico concentrato di potenza.

L’autonomia è un altro punto forte di questo smartphone. La batteria intelligente da 4.000 mAh ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutte le tue attività senza preoccupazioni. Il display mobile adattivo del Galaxy S24 è il più luminoso di sempre, con uno schermo FHD+ da 6,2″ e cornici ultra sottili, offrendo colori e contrasto ottimali grazie a Vision Booster.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy S24 viene scontato dell’11% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 879€.

