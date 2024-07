L'alleato PERFETTO in cucina è il forno a microonde Candy al 41% di sconto su Amazon

Candy è un brand che recita un ruolo da protagonista nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, il suo forno a microonde viene scontato del 41% per un costo finale di 69,99€.

Il forno a microonde Candy è un elettrodomestico versatile e funzionale. Una delle caratteristiche distintive di questo microonde è la ventola di raffreddamento, che si attiva dopo 2 minuti di cottura. Questo sistema è progettato per garantire la durata e l’affidabilità del tuo microonde nel tempo, mantenendo il dispositivo fresco e pronto all’uso.

La funzione grill permette di preparare deliziose grigliate di pesce e carne, offrendo un’ottima alternativa per chi ama i cibi cotti al grill. Grazie a questo programma, potrai ottenere risultati gustosi e dorati direttamente a casa tua. Inoltre, il microonde ha un programma di defrost efficace, in grado di scongelare rapidamente il tuo cibo, preservandone la qualità e il gusto.

Con il microonde Candy, hai anche la possibilità di connetterti all’App hOn. Questa applicazione ti offre accesso a gustose ricette di chef e food blogger, oltre a utili consigli per ottimizzare l’uso del tuo microonde con grill. Sarai così sempre aggiornato sulle ultime tendenze culinarie.

Infine, il forno a microonde Candy è dotato di un segnale acustico che ti avvisa al termine del processo di cottura, permettendoti di gestire al meglio il tuo tempo in cucina. Con una capacità di 20 litri, questo microonde rappresenta una scelta pratica e innovativa per chi desidera preparare piatti squisiti in modo semplice e veloce.

Su Amazon, oggi, il forno a microonde Candy viene messo in sconto del 41% e viene venduto a 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.