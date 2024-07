Xiaomi Vacuum X10 è il robot aspirapolvere DEFINITIVO in offerta a meno di 300€

Il Robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X10 è la soluzione ideale per una pulizia domestica efficiente e automatizzata. Grazie alla stazione di auto-svuotamento della polvere a doppia corsia, la gestione dello sporco diventa un’operazione veloce e senza sforzi. Il sacchetto per la polvere integrato ha una capacità sufficiente per raccogliere e svuotare la polvere oltre 60 volte.

Questo aspirapolvere è dotato di una potente ventola con una forza di 4.000 Pa, che garantisce un’aspirazione e un lavaggio 2-in-1 estremamente efficaci. Con una batteria integrata da 5.200 mAh, il Vacuum X10 offre un’autonomia di oltre 180 minuti in modalità standard, rendendolo adatto anche per abitazioni di grandi dimensioni.

La tecnologia di navigazione laser LDS permette al robot di eseguire una scansione accurata dell’ambiente domestico, mappando istantaneamente la disposizione degli spazi. Non teme il buio e riesce a muoversi con precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione, rallentando quando incontra ostacoli.

Dopo aver creato la mappa, è possibile impostare un programma di pulizia personalizzato, scegliendo tempo, impostazioni, area e frequenza in base alle proprie esigenze. Il dispositivo prevede automaticamente i dislivelli, rendendo la pulizia più sicura ed efficiente. Infine, il Xiaomi Vacuum X10 supporta il controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant, offrendo un ulteriore livello di comodità.

Su Amazon, oggi, il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum X10 viene messo in sconto del 13% e viene venduto a 299,90€.