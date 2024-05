Samsung Galaxy Watch5 è uno smartwatch dalle mille funzioni: oggi risparmi 287€

Samsung è un’azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 58% sul Samsung Galaxy Watch5, il suo smartwatch, che viene venduto al costo totale e finale di 211,88€.

Super promozione: Samsung Galaxy Watch5 al 58% di sconto

Il nuovo Samsung Galaxy Watch5 promette di essere un compagno indispensabile grazie alle sue innovative funzionalità. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è la capacità di tracciare il percorso GPS attraverso la nuovissima funzione Route Workout. Con questa funzione, gli utenti possono importare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal proprio smartphone all’orologio.

Inoltre, la batteria a lunga durata assicura che l’orologio rimanga sempre in punta di piedi durante l’intera sessione di allenamento. Grazie alla migliorata capacità della batteria della serie Galaxy Wearable, gli utenti possono concentrarsi sulle loro performance senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

Il Samsung Galaxy Watch5 è dotato di un potente sensore bioattivo 3 in 1 che monitora la salute in modo completo. Questo sensore controlla la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare, rilevando anomalie nelle frequenze cardiache e nella pressione sanguigna. Questo non solo fornisce agli utenti informazioni importanti sul loro stato di salute, ma può anche aiutarli a prevenire potenziali problemi cardiaci.

Il monitoraggio del sonno è un’altra caratteristica fondamentale di questo smartwatch. La tecnologia di monitoraggio delle fasi del sonno tiene traccia dei cicli di sonno dell’utente, aiutandoli a sviluppare abitudini più sane e a identificare eventuali disturbi del sonno.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch5 viene messo in sconto del 58% per un costo finale d’acquisto di 211,88€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.