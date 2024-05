Amazon porta il cinema a casa con la TV Sony Bravia in offerta: RISPARMIA 220€

Sony è un’azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è disponibile un’offerta con sconto del 31% sulla TV Sony Bravia da 43 pollici per un costo finale di 479€.

Maxi sconto del 31% sulla TV Sony Bravia

La Sony Bravia X75WL è una TV che combina tecnologia avanzata e design elegante. Al cuore di questa TV c’è il potente processore X1, che analizza i contenuti in tempo reale per migliorare la qualità delle immagini. Abbinato a Dolby Vision, questo processore garantisce immagini luminose e colorate, rendendo ogni scena straordinariamente realistica.

Per un’esperienza audio immersiva, la Sony Bravia X75WL è dotata di un esclusivo gruppo di X-Balanced speaker. Questi altoparlanti offrono un suono di alta qualità con bassi potenti, creando un’esperienza audio più ricca, profonda e gratificante.

Il design della TV è stato pensato per mantenere l’attenzione sull’immagine. Con uno stile minimalista, una finitura sottile e un supporto fisso Slim Blade, l’X75WL si adatta perfettamente a qualsiasi interno, aggiungendo un tocco di eleganza al tuo spazio.

Perfetta per gli appassionati di gaming, la Sony Bravia X75WL è dotata della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo. Inoltre, grazie all’Auto HDR Tone Mapping, riesce a rivelare dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo. Con questa Google TV, avrai accesso a oltre 700.000 film e serie TV da tutti i tuoi servizi di streaming, organizzati in base ai tuoi interessi personali. Inoltre, la funzionalità di Ricerca vocale rende ancora più semplice trovare i contenuti che desideri.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato XL del 31% sulla TV Sony Bravia che viene venduta alla cifra finale di 479€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.