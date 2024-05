Mouse Logitech wireless elegantissimo, perfetto per uso ufficio al 35% di sconto

Logitech è un’azienda premium nell’ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 35% sul mouse Logitech M650 L per un prezzo totale e finale di 34,99€.

Mouse Logitech in maxi sconto su Amazon

Il Logitech Signature M650 è un mouse progettato per offrire una esperienza di scorrimento intelligente e confortevole. Grazie alla SmartWheel, puoi alternare tra precisione riga per riga per i documenti e uno scorrimento iperveloce per le pagine web lunghe, semplicemente con un tocco.

Questo mouse garantisce molte ore di comfort grazie alla sua forma ergonomica, all’area morbida per il pollice e ai comodi inserti laterali in gomma. È disponibile in diverse dimensioni e design per mano sinistra o destra. Puoi collegarlo istantaneamente tramite Bluetooth Low Energy o utilizzare il ricevitore USB Logi Bolt per una connessione stabile e senza fili.

Uno dei suoi punti di forza è la riduzione del rumore. Grazie alla tecnologia Logitech SilentTouch, il rumore dei clic è ridotto del 90%, permettendoti di lavorare in un ambiente più silenzioso e concentrato, sia in ufficio che a casa. I tasti laterali personalizzabili sono un altro aspetto distintivo di questo mouse.

Puoi facilmente personalizzare i pulsanti laterali con Logitech Options+, disponibile per Windows e macOS. La durata della batteria è notevole, funzionando fino a 24 mesi con una sola batteria AA inclusa. Inoltre, le parti in plastica del Signature M650 L includono plastica riciclata certificata post-consumo, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Su Amazon, oggi, il mouse Logitech M650 L viene scontato del 35% per essere poi venduto al prezzo totale e finale e completo di 34,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.