YouTube si rifà il look: ecco come cambia su iPhone e Android

Dopo tanti anni, Google ha aggiornato l’interfaccia di YouTube, ma solo per iPhone e Android. Ecco tutte le novità.

Nelle prossime ore noterai una vistosa differenza, su YouTube, ogni volta che accedi attraverso l’app mobile dello smartphone. L’interfaccia del lettore è stata infatti modificata per risultare più intuitiva e facile da usare.

Prima di tutto, la novità riguarda esclusivamente la modalità a tutto schermo, mentre in verticale l’interfaccia utente resta grossomodo la stessa di prima. Quando tuttavia ingrandirai un contenuto in full screen, noterai alcune differenze, come ad esempio la scomparsa della sezione “Altri video” che si intravedono nella porzione in basso dello schermo.

Ora, al posto dei contenuti di rilievo, ci sono alcuni pulsanti: Mi piace, Non mi Piace, Commenti, Aggiungi alla Playlist e Condividi. Il che costituisce un interessante passo in avanti. In precedenza, per poter leggere ad esempio i commenti, bisognava:

Rimettere il video in modalità verticale Fare clic sui Commenti Tornare in modalità orizzontale.

Una bella seccatura; ora invece è tutto a portata di mano con un singolo tocco. E la sezione “Altri video” è stata trasformata in un pulsante che troverai nell’angolo in basso a destra.

La nuova interfaccia è disponibile sia sull’app iOS che su quella Android a partire da ieri, ma ovviamente ci vorrà del tempo perché la modifica si propaghi a tutti i server e a tutti gli utenti. In ogni caso, questione di poche ore o giorni.