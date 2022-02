Al momento è ancora in fase di test ma prossimamente debutterà su WhatsApp una nuova interfaccia per le chiamate vocali di gruppo.

A quanto pare, si lavora senza sosta negli uffici di WhatsApp per migliorare la popolare applicazione di messaggistica istantanea (la più utilizzata, nonostante la “minaccia” Telegram continui a guadagnare consensi). L’ultima novità in cantiere riguarda le chiamate vocali.

Nella versione 22.5.0.70, attualmente in fase di test, si fa notare una nuova interfaccia delle chiamate vocali di gruppo. Un upgrade utile, anche dal punto di vista puramente visivo come mostra lo screen condiviso da WABetaInfo, ma che non rivoluziona più di tanto l’esperienza dell’utente finale.

L’aspetto interessante è la ripresa della forma d’onda, ora una esclusiva dei messaggi vocali. Nel caso delle chiamate, ovviamente, tale rappresentazione si aggiornerà in tempo reale e permetterà di capire chi – tra i tre o più partecipanti – sta parlando in un preciso momento.

Altra novità riguarda la possibilità di aggiungere uno sfondo alle chiamate vocali, anche se – al momento – non è possibile sostituirlo.

Oltre al nuovo look della UI delle chiamate di gruppo, il team WhatsApp di Meta si sta occupando di diverse nuove feature, come le Reazioni ai messaggi (in stile iMessage e Telegram) e le Community (chi gestisce più gruppi avrà a disposizione nuovi strumenti per poter interagire in modo semplificato e più rapido con gli stessi).