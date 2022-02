Ugreen Caricabatterie USB-C 65W GaN, oltre 10€ di sconto

Ugreen Caricabatterie USB-C 65W con Tech GaN è un caricatore USB da Muro PD 3.0 e QC 4.0, che supporta anche i profili 30W/25W/20W. È dunque perfettamente compatibile con iPhone 13/12/iPad Pro Air Mini/Macbook Pro Air e dispositivi Galaxy. E oggi è super scontato, e costa solo 25,49€ invece di 36€.Acquista Ugreen Caricabatterie USB-C 65W

Ugreen Caricabatterie USB-C 65W con Tech GaN è un caricatore USB da Muro PD 3.0 e QC 4.0, che supporta anche i profili 30W/25W/20W. È dunque perfettamente compatibile con iPhone 13/12/iPad Pro Air Mini/Macbook Pro Air e dispositivi Galaxy. E oggi è super scontato, e costa solo 25,49€ invece di 36€.

Stiloso, super compatto, efficiente e scalda pure poco. Questo caricabatterie di nuova generazione sostituisce tutti i tuoi vecchi caricatori grazie a GaN, un materiale semiconduttore di terza generazione al nitruro di gallio che permette di dissipare meglio il calore e di garantire basse perdite e alta potenza.

Supporta la Ricarica Rapida da 65W e diversi protocolli di ricarica come PD3.0(PD2.0) / QC4+(QC4.0QC3.0QC2.0) / PPS standard / AFC /BC1.2. È il 30% più piccolo del tradizionale caricabatterie multiporta, ed ha anche un bellissimo design.

Puoi usarlo per caricare smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili, come iPhone, iPad Pro, Macbook, Airpods, Huawei, Xiaomi, Galaxy, OnePlus, Switch e altro. Dispone di un guscio realizzato in materiale PC, con elevata resistenza al fuoco, e integra protezioni da sovratensione in ingresso, protezione multipla da sovracorrente, cortocircuito in uscita.