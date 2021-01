Tim Cook, “Grande annuncio di Apple” alle 16.00

Giacomo Martiradonna,

È ufficiale. Oggi mercoledì 13 gennaio 2021, Tim Cook ha promesso di fare un “grande annuncio Apple.” Ma non è un nuovo prodotto: si tratta di una importante iniziativa che verrà anticipata per voce dell’iCEO in persona.

In seguito ai fatti di Capitol Hill che hanno interessato gli Stati Uniti, e che hanno portato alla rimozione dell’app Parler, Apple ha deciso di prendere importanti decisioni. L’annuncio verrà fatto davanti le telecamere di CBS anche se, sottolineano i giornalisti dell’emittente televisiva, si tratta di una pura coincidenza; l’intervista a Tim Cook infatti era in programma già da tempo, solo che ora virerà per forza di cose anche verso la questione della responsabilizzazione degli utenti sui social network:

C’è da dire che [Cook, n.d.A.] non si è seduto e ha dichiarato “sai, voglio parlare di questo con CBS.” Questa intervista in realtà era già in programma perché hanno un grosso annuncio da fare […]. Non è un nuovo prodotto, dovremmo dire, non è un novo prodotto. È qualcosa penso di più grosso e di migliore. Per cui abbiamo fatto l’intervista, e l’abbiamo condotta in un Apple Store di qui, mentre lui è presso il suo quartier generale, e ci ha accordato di introdurre anche altre domande. Ma non era questo lo scopo dell’intervista. Domani vi diremo tutto, e siamo molto eccitati all’idea.”

Chiaramente, è mistero su quel che aveva originariamente in mente di annunciare Tim Cook, ed è mistero pure la piega che prenderà ora l’intervista. Di CBS ha saputo creare parecchio hype. Vedremo che ne verrà fuori: dovrebbero esserci novità stasera tra le 16.00 e le 18.00 ora italiana.

La Rimozione di Parler

Parler è un’app di social networking molto apprezzato e frequentato dalla destra americana su cui si erano riversati molti dei sostenitori di Trump -e Trump stesso- dopo il ban permanente da Twitter e il blocco temporaneo su Facebook e Instagram.

A causa però delle ripetute violazioni (“minacce di violenza e attività illegale”) Apple ha deciso di epurarla da App Store, almeno fintanto questo tipo di contenuti non vengano filtrati. A loro hanno fatto eco Google e Amazon con iniziative analoghe; attualmente, Parler è offline poiché nessun provider -neppure minore- ha accettato di offrire loro servizi di hosting.