La seconda stagione di The Snoopy Show tra i nuovi contenuti di marzo di Apple TV+: tutti gli episodi disponibili dall’11 marzo.

Febbraio è stato un mese particolarmente interessante per Apple TV+, principalmente per Scissione e Suspicion, due serie che hanno riscosso particolare successo tra il pubblico. Ora però marzo è alle porte, e l’azienda di Cupertino ha iniziato a pubblicizzare i nuovi contenuti disponibili prossimamente sul servizio di streaming in abbonamento: si inizia con The Snoopy Show.

La seconda stagione della serie animata (premiata ai Leo Awards 2021 come Best Animated Series) debutterà ufficialmente l’11 marzo su Apple TV+. L’annuncio è arrivato con un trailer di poco più di un minuto apparso sul canale YouTube della piattaforma e sui vari canali social. Nella clip alcuni amati personaggi – oltre a Snoopy, ovviamente – come Charlie Brown, Woodstock e Lucy van Pelt.

La nuova season dello show sarà composta da 6 episodi, a cui probabilmente se ne aggiungeranno altri nel corso dell’anno. La prima stagione, infatti, è composta da due parti, la prima in streaming da febbraio 2021 la seconda da luglio dello stesso anno.

A differenza di altri contenuti nel catalogo di Apple TV+, gli episodi di The Snoopy Show 2 saranno tutti disponibili fin da subito. Qualche fan l’11 marzo si lancerà in una maratona, non ci sono dubbi.

Grazie alla collaborazione tra Apple TV+ e Wildbrain, qualche giorno prima – il 4 marzo – approderanno sulla piattaforma altri contenuti a tema, come Charlie Brown’s All Star! e You’re Not Elected, Charlie Brown.