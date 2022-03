Tavolino Alzatina per laptop: super sconto -30%

Questo Tavolino da Letto e da Tavolo per laptop è pieghevole, regolabile in altezza e inclinazione, ed è perfetto per lavorare e giocare comodamente sul letto, il divano o il tavolo di casa; o come supporto per alzare tenere sollevato il display. E grazie a un Coupon, costa 34,99€ invece di 49,99€.Acquista Supporto PC da Letto

Questo Tavolino da Letto e da Tavolo per laptop è pieghevole, regolabile in altezza e inclinazione, ed è perfetto per lavorare e giocare comodamente sul letto, il divano o il tavolo di casa; o come supporto per alzare tenere sollevato il display. E grazie a un Coupon, costa 34,99€ invece di 49,99€.

Questo Tavolino da Letto Regolabile ha una superficie che può essere inclinata di 0 °, 15 °, 25 ° o 35 °; dispone di 5 differenti livelli di altezza e può essere utilizzato ovunque e riposto con facilità.

Nonostante un peso di 1,86Kg, è molto stabile e spazioso, e sorregge laptop fino a 17 pollici, per un peso fino a 10 kg. Include due clip che impediscono al computer di scivolare e non occupano spazio aggiuntivo. Inoltre ha anche un comodo poggiapolsi per alleviare lo stress e proteggere il polso.

Costruito in alta qualità e ricoperto in PVC per proteggere la superficie del tavolo da graffi, può essere usato come tavolo in piedi per il lavoro d’ufficio, come un tavolo pieghevole per bambini o come un picnic, come un tavolino da letto per rilassarsi o come supporto laptop. È perfetto per alleviare lo stress sul collo e i fastidi da cervicale.