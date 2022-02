Take e Break Instagram: ecco cos’è e come disattivare la feature

Instagram ha lanciato una nuova feature. Si chiama Take e Break. Ecco cos’è e come attivarla o disattivarla su iPhone.

In queste ore, Instagram ha appena lanciato ‘Take e Break’, la feature per prendersi una pausa a-social quando si usa l’app troppo a lungo. Ecco di cosa si tratta nello specifico, perché è importante e come disattivarla su iPhone se non ti interessa.

“Guardo due foto e chiudo” ci ripromettiamo tutti, e dopo mezz’ora siamo ancora inchiodati lì a compulsare la bacheca Instagram. E addio studio, lavoro, buoni propositi e vita reale. È un problema concreto per molti, ma forse ore c’è la soluzione.

Grazie alla nuova funzionalità ‘Take a Break’, Instagram ricorda all’utente di prendersi una pausa dal social network dopo 10, 20 o 30 minuti di fila passati sull’app. Il lasso di tempo prima dell’avviso può essere impostato a piacimento, e quando si riceve il promemoria, il sistema proporrà alcuni suggerimenti sulle attività da poter svolgere: le solite banalità new-age tipo respiri profondi, ascolta la tua canzone preferita, scrivi quello che pensi o dai un’occhiata ai ToDo; volendo, è possibile impostare anche un promemoria specifico.

Nel comunicato stampa si legge:

Sei la persona che più di tutte sa cosa è giusto per te quando si parla dell’utilizzo dell’app. Vogliamo assicurarci di darti tutti gli strumenti necessari per trasformare Instagram in un’esperienza positiva.

Attivare/Disattivare ‘Take a Break’

La funzionalità ‘Take a Break’ di Instagram è attualmente in Beta, cioè in fase di test, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia, in Nuova Zelanda e in Canada. In questa prima fase sarà resa disponibile per un ristretto numero di utenti e solo successivamente, una volta ricevuti i feedback e corretti i bug, sarà distribuita a tutti. La transizione terminerà entro inizio 2022.

Per attivare o disattivare la feature, non appena sarà disponibile per il tuo account, basta fare così: