Nascondere i like su Instagram per iPhone (Guida 2021)

Da oggi è possibile nascondere il numero dei like su Instagram per iPhone. Basta ricordarsi di attivare questa opzione prima di pubblicare.

Per interrompere il conteggio dei like e nasconderne il numero su Instagram, non serve più mettere l’intero account privati. Si può fare per ogni singolo post, a patto però di attivare l’impostazione prima della pubblicazione. Ecco la procedura per iPhone.

Da qualche tempo, Instagram ha introdotto nuove feature per “togliere pressione all’esperienza delle persone” sulla piattaforma. Fino a ieri erano solo un esperimento disponibile per un manipolo di utenti: ora invece sono ufficialmente accessibili a tutti.

Nascondere Like e Conteggio sui nuovi Post

Quando attivate questa funzionalità su un post, vedrete lo username di un follower che vi ha messo il Mi Piace “e altri” senza tuttavia il numero di Like preciso. Per ottenere lo scopo, fate così:

Aprite Instagram e create un nuovo post come al solito. Fermatevi all’ultimo passaggio, però, quello che precede la pubblicazione. Toccate Impostazioni Avanzate in fondo. Attivate l’interruttore relativo a Nascondi Mi piace e Visualizza conteggi. Tornate al menu precedente, e toccate il pulsante Condividi per procedere con la pubblicazione.



Nascondere Like e Conteggio sui Vecchi Post

Per nascondere Mi Piace e Conteggi su un post esistente, fate invece così:

Aprite Instagram e visualizzate il post da modificare. Toccate l’icona dei 3 puntini. Selezionate Nascondi conteggio Like nel menu pop-up.



Nascondere Like e Conteggio sui Post Altrui

Aprite Instagram e toccate l’icona delle impostazioni account, l’ultima in basso a destra. Toccate l’icona delle 3 lineette in alto a destra. Toccate Impostazioni → Post. Attivate l’interruttore relativo a Nascondi Mi piace e Visualizza conteggi.

Tra le nuove opzioni troverete anche chicche come “Consenti tag da” Tutti, Persone che segui, Nessuno; e, volendo, esiste l’opzione per approvare manualmente i tag.

👉🏼Attenzione: Se tutte queste novità non compaiono ancora sul vostro account, niente paura: nelle prossime ore Instagram effettuerà le necessarie modifiche lato server, e non appena tutti i sistemi saranno aggiornati, arriverà anche il vostro turno.