Stalker Tim Cook: violazioni di domicilio, minacce e foto di pistole cariche

Una stalker, pare armata, ha recentemente minacciato Tim Cook. Apple ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo contro la donna.

Su richiesta di Apple, la Corte Suprema di Santa Clara ha emesso un ordine restrittivo verso una donna che -stando alle ricostruzioni- avrebbe stalkerato Tim Cook per oltre un anno. La donna, convinta che l’iCEO sia il padre dei suoi figli, gli avrebbe inviato mail con immagini di pistole cariche e avrebbe tentato di violare il suo domicilio.

Stando agli atti, la donna -45enne della Virginia- “potrebbe essere armata” e “intende far ritorno nella residenza di Cook o localizzarlo in altre maniere in futuro.” Sulla base di queste informazioni, il giudice ha ordinato la sospensione del suo porto d’armi, il divieto di avvicinarsi a Cook in persona e di contattarlo via mail.

Apple si è accorta del problema 2020, quando Tim Cook è stato taggato in suo tweet in cui lo denunciava come padre dei suoi due figli; da ottobre a metà novembre 2020, gli avrebbe quindi inviato oltre 200 mail. E in alcune di esse, erano contenute fotografie di una pistola carica e munizioni; in un caso si faceva esplicitamente riferimento alla possibilità di usare una di quelle armi da fuoco per sparare.

Poi, sempre secondo l’accusa, per tutto il 2021 la donna avrebbe tentato di aprire corporation fraudolente con nomi “altamente offensivi” in vari stati incluso quello della California, di New York e della Virginia, utilizzando i dati personali, l’indirizzo di casa e la mail aziendale di Tim Cook.

A ottobre 2021 e dopo oltre un anno di cyberstalking, la donna si è presentata nella residenza privata di Cook a Palo Alto, dove avrebbe chiesto di parlare con l’iCEO prima di essere allontanata -invano- dalla sicurezza.

La polizia è dunque intervenuta dopo la violazione di domicilio, e avrebbe bloccato la donna mentre tentava di fuggire dalla scena con la sua Porsche Macan e una patente di guida scaduta; alle domande dell’agente, la donna avrebbe risposto che le cose potevano “diventare violente.”

Dopo altre tentate incursioni e decine di altre mail, la donna avrebbe inviato una richiesta il 18 dicembre, in cui diceva: “non dobbiamo incontrarci per forza. Dammi 500 milioni cash, poi dimenticherò tutto, ti dimenticherò.” A capodanno 2021, in un suo tweet, scriveva che “Tim Cook si suiciderà nel suo appartamento” e poco dopo ha spedito un’altra mail con scritto “devi iniziare a sloggiare dal tuo appartamento. Tra due settimane mi ci traferisco io, secondo avviso.”

Non è la prima volta che Cook è vittima di stalking; l’ultima tuttavia riguardava un uomo che gli mandava fiori e champagne. Contattata per un commento, Apple si è trincerata dietro un no comment. L’udienza è prevista il 29 marzo.