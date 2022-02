Smartphone pieghevoli, mercato 2021 in forte crescita

Secondo la società di ricerche Canalys, tra il 2021 e il 2024 il mercato del foldable è destinato a crescere tantissimo. E Apple cosa farà?

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta accelerando drasticamente. Le spedizioni globali di dispositivi foldable sono destinate a crescere con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del +53% tra il 2021 e il 2024. E Apple cosa farà a quel punto?

“Il fattore chiave per gli smartphone pieghevoli,” spiegano dalla società di ricerche Canalys, “è stato l’uso crescente dei dispositivi ad ampio schermo durante la pandemia. “A mano a mano che i consumatori ricercano un’esperienza migliore per fruire quotidianamente dei propri dispositivi mobili, l’asticella è stata spostata ancora più in alto dall’esperienza di produttività e intrattenimento dei larghi schermi. Mentre il mondo continua a riaprirsi, porta anche nuove opportunità per i produttori di smartphone di fornire prodotti come i telefoni pieghevoli che possano soddisfare i desideri dei consumatori.”

“Il form factor pieghevole rappresenta una differenziazione vitale per i produttori, in grado di stimolare le vendite. Piacciono soprattutto agli early adopters e utenti di fascia alta.”

Il CAGR in questo segmento è del +122% dal 2019, anno in cui i primi foldable di Samsung e Huawei hanno invaso il mercato (pur se con diversi e gravi problemucci di gioventù). E ciò spiega per quale motivo il settore continuerà ad essere trainato da Samsung che, solo nel 2021, ha consegnato 8,9 milioni di “Galaxy Z”. Il tutto a fronte di prezzi molto elevati.

Tutti i principali produttori, chiosa Canalys, si stanno “preparando a competere in questa categoria, che diventerà vitale per le loro strategie high-end e per il branding corporate. Ci aspettiamo che quest’anno veda il lancio di nuovi dispositivi mentre i produttori riducono spesso, peso e prezzo, che sarà poi vitale per l’adozione di massa.”

In tutto ciò Apple sta a guardare, e intendiamoci: non c’è dubbio che a Cupertino stiano studiando questa tecnologia, ma la verità è che preferiscono attendere mentre cercano di capire come evolve il mercato e soprattutto come creare un prodotto di qualità adeguata, che aggiunga qualcosa rispetto ai competitor e che non sia un semplice “inseguire” gli altri.

“C’è preoccupazione riguardo il fatto che gli smartphone pieghevoli possano continuare ad avere un posto nel mercato, o se invece cadranno nel dimenticatoio” spiegava di recente Dylandkt, un leaker ritenuto molto affidabile. “Laddove altri produttori stanno insistendo con prodotti che sembrano sempre immaturi, Apple preferisce assicurarsi che il suo design non costituisca un passo indietro rispetto all’attuale form factor di iPhone. Sono interessati a giocare la partita sul lungo periodo, per vedere dove approda la tecnologia.”