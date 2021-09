Siri in italiano arriva su Apple TV e HomePod

Apple TV e HomePod parlano anche in italiano: Siri in lingua italiana arriva con tvOS 15 e la versione 15 del firmware di HomePod.

tvOS 15 e la versione 15 del software di HomePod e HomePod mini saranno rilasciati ufficialmente la settimana prossima, ma già da ieri Apple ha rilasciato la Release Candidate dell’ultima versione dei due sistemi operativi e questo ci ha dato una preziosa notizia per gli utenti storici di Apple TV e per i tanti che sono in attesa dell’arrivo di HomePod anche in Italia: Siri parla in italiano!

Una novità davvero attesa a lungo dagli utenti italiani e passata in sordina fino a questo momento. Sull’arrivo di HomePod in Italia possiamo soltanto fare speculazioni – la lingua era proprio uno degli ostacoli che aveva spinto Apple a rimandare il lancio nel nostro Paese a data da destinarsi – ma sul fronte Apple TV non possiamo che gioire: finalmente possiamo controllare il dispositivo quasi senza mani, chiedendo a Siri di svolgere per noi una serie di azioni, dall’apertura di una specifica applicazione all’avvio di un film o di una serie TV.

Come abilitare e utilizzare Siri in Italia su Apple TV

Non appena tvOS 15 sarà disponibile la prossima settimana – o fin da ora se avete scaricato la Release Candidate – potrete correre ad abilitare Siri in italiano dalle impostazioni generali della Apple TV, selezionando Impostazioni -> Generali -> Siri. Se avete impostato la Apple TV in lingua italiana, l’italiano sarà l’unica opzione disponibile per Siri e una volta selezionata quell’unica possibilità potrete iniziare subito a dare i comandi a Siri.

Se avete in casa un Apple TV meno recente, il pulsante per richiamare Siri è quello con l’icona del microfono che fino a questo momento ha occupato senza alcuna utilità un prezioso spazio sull’Apple TV Remote. Se invece avete acquistato una nuova Apple TV o Apple TV 4K o vi siete limitati a prendere il nuovo Apple TV Remote, il pulsante per avviare Siri è posizionato sul lato destro del telecomando.

Siri su Apple TV non dà un feedback vocale, ma le sue risposte compaiono a video. Per dare comandi a Siri dovete tenere premuto il pulsante apposito, operazione che fornisce anche un migliore controllo della privacy.

Come può fare Siri su Apple TV

Siri ora parla italiano anche su Apple TV, ma cosa può fare per renderci la vita un po’ più semplice?

Ricerca per titolo . Basta chiedere a Siri il titolo del film o della serie TV che vogliamo guardare e lasciare a lei il compito di effettuare la ricerca tra le app principali che abbiamo installato, ad eccezione di Netflix e Plex;

. Basta chiedere a Siri il titolo del film o della serie TV che vogliamo guardare e lasciare a lei il compito di effettuare la ricerca tra le app principali che abbiamo installato, ad eccezione di Netflix e Plex; Ricerca per genere, cast e molto altro . Non solo i titoli. Possiamo chiedere a Siri ci proporci una serie di film in base al genere, alla popolarità, al regista o agli attori o attrici protagonisti e molto altro. Sbizzarritevi e fatevi consigliare da Siri;

. Non solo i titoli. Possiamo chiedere a Siri ci proporci una serie di film in base al genere, alla popolarità, al regista o agli attori o attrici protagonisti e molto altro. Sbizzarritevi e fatevi consigliare da Siri; Gestire quello che stiamo guardando . Possiamo chiedere a Siri di attivare o disattivare i sottotitoli, mandare avanti o indietro la visione, mettere in pausa o chiedere delucidazioni su quello che è stato detto o su chi sono gli attori di quello che stiamo guadando;

. Possiamo chiedere a Siri di attivare o disattivare i sottotitoli, mandare avanti o indietro la visione, mettere in pausa o chiedere delucidazioni su quello che è stato detto o su chi sono gli attori di quello che stiamo guadando; Trovare nuove applicazioni su App Store o aprire quelle già installate ;

; Effettuare ricerche su YouTube ;

; Trovare il nostro telefono . Basta chiedere a Siri “Dov’è il mio telefono” per far emettere un suono al nostro dispositivo associato allo stesso Apple ID. E lo stesso vale anche per iPad o Apple Watch.

. Basta chiedere a Siri “Dov’è il mio telefono” per far emettere un suono al nostro dispositivo associato allo stesso Apple ID. E lo stesso vale anche per iPad o Apple Watch. Controllare il meteo . Che tempo farà domani? E che tempo fa in questo momento a Bangkok? Basta chiedere a Siri per restare informati in tempo reale sul meteo in tutto il Mondo.

. Che tempo farà domani? E che tempo fa in questo momento a Bangkok? Basta chiedere a Siri per restare informati in tempo reale sul meteo in tutto il Mondo. Controllare i punteggi sportivi. Vogliamo sapere chi è in testa alla classifica di Serie A? Ce lo dice Siri.

E HomePod in Italia?

Siamo ben consapevoli che chi è rimasto abbagliato dall’eleganza e la qualità di HomePod si è mosso per vie traverse per averlo anche in Italia, ma al momento Apple non ha ancora lanciato il dispositivo, né la sua versione compatta HomePod mini nel nostro Paese. L’azienda di Cupertino, però, aveva promesso l’arrivo di HomePod mini in Italia entro la fine dell’anno e anche se al momento non ci sono ulteriori conferme da Apple, l’arrivo della lingua italiana anche per HomePod è sicuramente un segnale positivo in questo senso.