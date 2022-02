L’Audio Spaziale è una delle feature di punta di alcuni modelli di AirPods e auricolari a marchio Beats. Dell’argomento ne ha parlato recentemente Oliver Schusser, Apple VP di Apple Music e Beats. Di seguito alcuni estratti della sua intervista con Billboard.

Apple Music ha aggiunto al suo elenco di caratteristiche il supporto all’Audio Spaziale e Loseless a giugno del 2021. Da allora, il catalogo della piattaforma di streaming continua ad aggiornarsi con brani riproducibili in tali formati.

Secondo Schusser, le limitazioni dovute alla connettività Bluetooth sono, in parte, d’ostacolo.

Ogni canzone del nostro catalogo è in Loseless, ma il problema è che questo formato non viene riprodotto su nessuna cuffia al mondo tramite Bluetooth o un’altra connessione wireless. E questo è di gran lunga il modo più diffuso per ascoltare musica al giorno d’oggi.