Gli abbonati ad Apple Music possono aggiungere alla libreria la playlist Replay 2022: l’elenco dei 100 brani si aggiorna ogni settimana.

La playlist Replay 2022 di Apple Music è già disponibile. Sono passati poco più di 40 giorni dall’inizio dell’anno e la piattaforma di streaming musicale si è già messa all’opera per creare una raccolta dei 100 brani più ascoltati. Perché così presto? No, non si tratta di un errore da parte dell’azienda di Cupertino: la playlist viene infatti aggiornata ogni settimana e fornisce uno sguardo generale sulle proprie abitudini d’ascolto per (quasi) 365 giorni.

Per consentire al rivale di Spotify di generare la playlist bisogna utilizzare il servizio ascoltando un bel po’ di brani. Raggiunto il minimo necessario, la raccolta apparirà nella parte bassa della sezione Ascolta Ora dell’app per iOS, iPadOS e macOS. Una versione più dettagliata della playlist è disponibile su Apple Music per browser web (dopo aver effettuato l’accesso con il proprio ID Apple, ovviamente).

Apple propone la playlist Replay dal 2019 ed è l’unico wrap-up della piattaforma relativo alle statistiche annuali. Il mese di Spotify Wrapped è invece dicembre ed è una proposta che riscuote molto più successo: sui social solitamente fioccano le infografiche personali degli utenti, belle da vedere e – perché no – consultare per scoprire nuovi artisti.

A proposito di Apple Music, l’azienda californiana ha recentemente cercato di attirare utenti sfruttando il periodo abbastanza complicato di Spotify per via di un suo popolare podcast (che ancora resiste, nonostante le polemiche).