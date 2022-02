Due Mac Mini e un MacBook Pro da 13 pollici nell’elenco dei sette nuovi Mac del 2022: scopri l’elenco completo e i nuovi chip.

Il 2022 sarà un anno decisivo per il passaggio ad Apple Silicon, almeno stando a quanto rivelato dal solito Mark Gurman. In un nuovo report pubblicato per Bloomberg, l’insider ha fatto il punto della situazione e ha elencato tutti i nuovi Mac con chip made-in-Cupertino che, salvo sorprese, vedremo nei prossimi mesi.

Dalla sua newsletter Power On si apprende che le macchine di nuova generazione avranno al loro interno i seguenti processori:

Chip M2 (non ancora annunciato): la CPU sarà più veloce di quella dell’M1, ma l’architettura a otto core resterà invariata. Per la GPU invece potrebbe esserci un consistente boost.

(non ancora annunciato): la CPU sarà più veloce di quella dell’M1, ma l’architettura a otto core resterà invariata. Per la GPU invece potrebbe esserci un consistente boost. Chip M1 Pro e M1 Max (gli stessi dell’ultimo MacBook Pro)

(gli stessi dell’ultimo MacBook Pro) Una versione super-potenziata del chip M1 Max

Mac 2022: sette nuovi modelli con chip Apple Silicon

Nel 2022 dunque Apple prenderà in considerazione quattro processori, ma come li “spalmerà”? Ebbene, secondo Gurman saranno ben 7 i nuovi Mac che il gigante di Cupertino lancerà nel corso dell’anno.

Il primo giro di annunci ci sarà quasi sicuramente a marzo e vedrà come protagonisti un nuovo Mini e un MacBook Pro entry-level. Un nuovo appuntamento ci sarà poi tra maggio e giugno, con focus su iMac Pro e Mac Pro con chip M1 Max potenziato.

Ma cerchiamo di mettere un po’ d’ordine. I sette Mac del 2022 con rispettivi processori, secondo Gurman, saranno i seguenti:

Mac Mini con chip M1 Pro

Mac Mini con chip M2

MacBook Pro 13″ con chip M2

iMac 24″ con chip M2

MacBook Air ridisegnato con chip M2

iMac Pro con chip M1 Max e M1 Pro

Mac Pro – il primo con Apple Silicon – con chip M1 Max potenziato

Il report si conclude con una ipotesi sulle versioni Pro e Max del chip M2: debutto nel 2023, insieme al primo M3.