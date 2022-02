Rapina in un Apple Store di Amsterdam: liberati gli ostaggi

Diversi testimoni, scrive RaiNews, hanno visto l’uomo minacciare qualcuno ancora nel negozio, dopo che molti altri erano riusciti a fuggire in preda al panico. Il numero delle persone rimaste intrappolate non era inizialmente chiaro.

Poi, dopo 6 ore, l’autore è stato messo in stato di fermo. Scrive la polizia locale:

“Sin dall’inizio dell’emergenza ostaggi nell’Apple Store di Leidseplein, diverse persone sono state in grado di lasciare l’edificio. Possiamo confermare che l’autore è dall’Apple Store. Ora è fermo in strada mentre un robot lo esamina alla ricerca di esplosivi. A distanza, gli ufficiali di polizia lo tengono sotto tiro. Gli ostaggi sono sani e salvi.

Decine di persone che erano state in grado di lasciare l’Apple Store si stanno confrontando con gli agenti per una dichiarazione e ovviamente per assistenza aftercare come il Supporto Vittime.”