Animali virtuali con divertirsi ed esplorare il mondo: i creatori di Pokémon Go annunciano Peridot, prossimante disponibile su App Store.

Niantic, la firma dietro il popolarissimo videogioco Pokémon Go per dispositivi iOS e Android, è pronta a tornare negli store digitali. Il titolo prossimamente in arrivo prende il nome di Peridot ed è un gioco virtuale con simpatici animaletti (che potrebbero essere facilmente essere scambiati per Pokémon, bisogna ammetterlo).

In Peridot gli utenti dovranno prendersi cura di queste simpatiche creature, facendole crescere e dando loro da mangiare. Sì, una sorta di moderno Tamagotchi per iPhone. Dei “Dot” bisognerà occuparsene fin dalla nascita: bisognerà portarli a spasso, giocare con loro, capire le loro necessità, ma saranno anche ottimi compagni d’avventura.

Dopo aver dormito per migliaia di anni, i Peridot (o Dot in breve) si stanno risvegliando in un mondo molto diverso da quello in cui erano soliti vagare e servirà il nostro aiuto per proteggerli dall’estinzione. Dovrai prenderti cura dei tuoi Peridot mentre ti imbarchi in questa esperienza. Si tratta di creature che sembrano reali e amerai ogni momento passato a curarle dalla nascita all’età adulta. Esplorando il mondo insieme a loro, imparerai di più sui tuoi adorabili nuovi amici, creerai un legame mentre li nutri e giochi con loro e collaborerai con altri giocatori per diversificare le loro specie.

© Niantic

Al pari di Pokémon Go, anche Peridot potrà incontrarsi con il mondo reale, ovviamente con tutti i limit del caso. Il gioco sarà lanciato a breve, ma non in tutti i mercati. Si tratterà dunque di una sorta di fase di test, utile per Niantic per scoprire eventuali problemi.

