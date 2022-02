Microsoft provoca Apple sulle regole dell’App Store

Microsoft entra a gamba tesa nella disputa tra Apple e Activision Blizzard, e provoca l’avversaria proponendo una serie di princìpi aperti per tutti gli App Store che però non rispetta lei stessa a casa propria, con lo store di Xbox.

In queste ore, Microsoft ha annunciato Open App Store Principles cioè “Princìpi dell’App Store Aperto”, una serie di linee guida eque, trasparenti e moderne per gestire i bazaar di applicazioni mobili:

Oggi annunciamo una nuova serie di principi dell’Open App Store che si applicheranno al Microsoft Store su Windows e ai mercati di prossima generazione che creeremo per i giochi. Abbiamo sviluppato questi principi in parte per affrontare il ruolo e le responsabilità crescenti di Microsoft nel momento in cui iniziamo il processo di approvazione normativa per l’acquisizione di Activision Blizzard. Questo processo di regolamentazione inizia mentre molti governi stanno promulgando nuove leggi per promuovere la concorrenza nel mercato delle app. Vogliamo che le autorità di regolamentazione e il pubblico sappiano che, come azienda, Microsoft si impegna ad adattarsi a queste nuove leggi e, con questi principi, ci stiamo muovendo per farlo.