Meta non vuole trascurare Messenger e annuncia tre interessanti novità per la nota piattaforma, come i controlli per i messaggi vocali.

WhatsApp domina incontrastato – almeno per il momento – il settore dei servizi di messaggistica istantanea, ma Meta non ha dimenticato il suo partner di scuderia, ovvero Messenger.

La piattaforma a breve si aggiornerà con importanti modifiche e nuove feature. L’annuncio è arrivato dalla stessa azienda con un dettaglio post pubblicato in queste ore sul blog ufficiale.

Pagamenti

In esclusiva per il mercato statunitense arriva Split Payments, ovvero una funzione che – come suggerisce il nome – consentirà ai membri di una chat di gruppo di divedere una spesa e di pagare la propria quota.

Il suo funzionamento è molto semplice e intuitivo. Basta cliccare sul pulsante “+” per far apparire l’opzione con il comando “Get Started”.

Novità per i messaggi vocali

Al pari di WhatsApp, anche Messenger permetterà di mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale. Non mancheranno inoltre i comandi per riprendere la registrazione, cancellarla e ascoltarla prima dell’invio.

Inoltre, la durata massima di un vocale passerà da 1 minuto a 30 minuti.

Messaggi… che scompaiono!

Quando l’inedita Vanish Mode verrà attivata, i messaggi inviati scompariranno dopo essere stati letti dal destinatario. La modalità supporterà anche meme, GIF, sticker e reazioni.

Eccezion fatta per la new entry riguardante i pagamenti, gli aggiornamenti di Messenger sopra descritti non dovrebbero essere soggetti a limiti di disponibilità. In ogni caso, per sciogliere il dubbio è necessario attendere il prossimo aggiornamento del client dell’app per iOS.