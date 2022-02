MacBook Pro & Pro Display XDR: la luminosità cala se fa troppo caldo

Se la luminosità dello schermo di MacBook Pro o Pro Display XDR si abbassa da sola e non c’è verso di aumentarla, è colpa delle temperatura.

In un documento di supporto pubblicato nelle scorse ore, Apple rivela una peculiarità interessante dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ e del Pro Display XDR. In pratica, se la luminosità dello schermo cala all’improvviso e non riesci ad alzarla, potrebbe dipende dalla temperatura eccessiva dell’ambiente.

Se nella barra dei menu o nei controlli dello schermo del Centro di Controllo del tuo MacBook Pro di ultima generazione o su monitor Apple Pro Display XDR compare una di queste due icone, significa che il monitor è appena entrato in modalità a basso consumo.

Ciò significa che la luminosità massima verrà regolata automaticamente per evitare un surriscaldamento che potrebbe risultare fatale per il pannello. Ciò accade quando la temperature ambientale è troppo elevata, o quando hai visualizzato per lungo tempo immagini o contenuti molto chiari.

Come Risolvere

Le soluzioni ufficiale proposte da Apple per risolvere il problema della luminosità ridotto sono le seguenti: