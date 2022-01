La società statunitense sarebbe alla ricerca di una soluzione per eliminare le griglie degli altoparlanti sui prossimi MacBook.

Nel futuro di Apple potrebbe esserci un MacBook Pro con altoparlanti “nascosti” al di sotto della tastiera. Almeno questo è l’obiettivo che l’azienda di Cupertino spera di raggiungere in modo da ridurre le dimensioni generali del laptop.

L’ultima “riduzione” è stata applicata alla cornici del display: la tacca (il notch, se preferite) ha fatto capolino sul nuovo Pro, attirandosi anche qualche critica. Nei prossimi anni potrebbe toccare alle griglie laterali, oggi necessarie per consentire al sistema audio a sei altoparlanti di sprigionare la sua potenza.

Quattro woofer force-cancelling ti fanno sentire note fino a mezza ottava più profonde e riempiono la stanza di un suono che ha fino all’80% di bassi in più. E grazie ai tweeter ad alte prestazioni, le voci sono più piene e cristalline.

MacBook: le novità nell’ultimo brevetto

Sembra che nei piani di Apple ci sia un laptop che in lunghezza non superi le dimensioni del display, e in larghezza quelle della tastiera. Insomma, qualcosa di simile al Powerbook da 12 pollici.

Tornando al brevetto del 27 gennaio 2022 e intitolato “Speaker Assembly for Electronic Device”, la proposta di Tim Cook e soci riguarda un nuovo sistema di altoparlanti che possa preservare la qualità dell’audio e andare incontro a determinate scelte di design.

Una sfida progettuale associata alla produzione di dispositivi elettronici è l’assemblaggio di parti che forniscono funzioni diverse in un form factor compatto. Questa sfida deriva solitamente da una serie di obiettivi di progettazione contrastanti che includono le performance di componenti diversi e l’esperienza dell’utente durante l’interazione con il dispositivo elettronico.

Poi Apple passa alla descrizione del funzionamento:

Durante il funzionamento, un altoparlante montato all’interno di un dispositivo elettronico può muoversi in modo da generare vibrazioni. Allo stesso tempo, un utente può utilizzare la tastiera o un altro componente del dispositivo elettronico interagendo fisicamente con tale componente. Le vibrazioni generate dal movimento degli altoparlanti possono essere trasmesse attraverso il dispositivo elettronico e […] possono essere calibrate per evitare che vengano percepite dall’utente mentre sta usando il dispositivo elettronico

La tecnologia esposta dal colosso californiano appare certamente interessante ma la sua integrazione in un device non è scontata. Non tutti i brevetti, infatti, sono destinati ad essere tradotti in prodotti/soluzioni reali.