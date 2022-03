Le sorprese del 2022 sono ancora tutte da svelare, ma già si parla del 2023: il prossimo anno arriverà il MacBook Air da 15″?

Il 2022, secondo le previsioni, sarà un anno particolarmente ricco per la categoria Mac. Il Mac Studio ha fatto il suo debutto da poco e nei prossimi mesi dovrebbero fare capolino anche nuovi laptop. Novità sono però attese anche per il prossimo anno, e secondo l’ultimo report di Display Supply Chain Consultants, un nuovo MacBook Air con display da 15″ potrebbe essere nei piani di Apple proprio per il 2023.

Le informazioni contenute nel rapporto sono limitate, ma il noto analista Ross Young – tra i profili più consultati di Twitter quando si cercano news sul mondo Apple – ha rivelato che, stando a quanto comunicatogli dalla sue fonti, nel 2023 l’azienda di Cupertino presenterà un inedito MacBook Air, articolato in modelli da 13 e 15 pollici.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di un latptop della serie Air con pannello superiore ai soliti 13 pollici. Mark Gurman, ad esempio, ha lanciato un rumor simile addirittura nel 2021. E la firma di Bloomberg difficilmente sbaglia.

Al tempo, Gurman dichiarò che Apple stava già considerando l’idea di un MacBook Air più grande. Un progetto non tradotto in un prodotto reale (come sappiamo), ma che non è stato cestinato, anzi. È stato semplicemente posticipato.

Entro la fine dell’anno, il colosso californiano dovrebbe presentare un MacBook Air completamente ridisegnato e con chassis in più colori (probabilmente quelli utilizzati per l’ultimo iMac 24″). Secondo gli esperti, non ci sono dubbi sul fatto che la diagonale del display sarà di 13″.