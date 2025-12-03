MacBook Air M4 da 13,6": 300 euro di sconto, ora a 849 euro

Andrea Riva
Pubblicato il 3 dic 2025
MacBook Air M4 da 13,6

Quando trovi uno sconto del 26% su un MacBook Air, non è il momento di pensarci due volte. Parliamo di €300 di ribasso che trasformano il prezzo da €1.149 a soli €849, un’occasione che capita raramente nel mercato dei portatili premium. Il MacBook Air M4 da 13,6 pollici in colorazione Mezzanotte rappresenta esattamente quello che serve a chi non vuole scendere a compromessi: portabilità assoluta abbinata a una potenza di calcolo seria, senza pagare il prezzo da capogiro che normalmente caratterizza i prodotti Apple. Con 16GB di RAM unificata e 256GB di SSD, questo dispositivo è costruito per chi lavora in movimento e non ha intenzione di rallentare.

Prestazioni e qualità costruttiva senza uguali

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

849,001.149,00€-26%
Il processore M4 è quello che fa davvero la differenza: multitasking fluido, editing video senza lag, gestione di progetti complessi come se nulla fosse. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici con supporto per un miliardo di colori ti permette di lavorare con colori accurati e testi cristallini, mentre l’autonomia dichiarata fino a 18 ore significa che puoi dimenticarti del caricabatterie per quasi un’intera giornata lavorativa. Aggiungi la connettività Thunderbolt 4, il Wi-Fi 6E e l’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple, e avrai compreso perché il MacBook Air rimane il benchmark nel segmento degli ultraleggeri. La qualità costruttiva è quella che contraddistingue i prodotti Apple: nessun compromesso, nessun dettaglio lasciato al caso.

Un investimento intelligente al prezzo giusto

Sì, lo so che ci sono alternative Windows con specifiche simili a prezzi inferiori, ma qui stiamo parlando di tutt’altro livello di integrazione software e di funzionalità innovative come Apple Intelligence che trasformano il modo di lavorare. La sicurezza Touch ID, l’audio spaziale quadrifonico, la fotocamera 12MP con Center Stage: sono dettagli che un’esperienza di utilizzo la rendono semplicemente migliore. Con 256GB hai spazio sufficiente per la stragrande maggioranza dei progetti di produttività quotidiana, e se serve veramente di più, le soluzioni cloud di Apple rimangono le più intuitive. La disponibilità tramite Amazon rende l’acquisto sicuro e garantito. Questo sconto su MacBook Air M4 non è destinato a durare: quando una soluzione offre questo rapporto qualità-prezzo, sparisce dai magazzini velocemente. Verifica la disponibilità subito, perché questo genere di opportunità capitano una volta ogni tanto.

