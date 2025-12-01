MacBook Air M4, ecco il protagonista del Cyber Monday Amazon

Scopri il MacBook Air 13,6" con M4 in offerta a €1.390,99: 24GB memoria, 512GB SSD, Liquid Retina, Apple Intelligence e autonomia fino a 18 ore.
Andrea Riva
Pubblicato il 1 dic 2025
Grandi novità dal Cyber Monday Amazon! Il MacBook Air M4 è oggi disponibile su Amazon a €1.390,99 invece di €1.649: stiamo parlando di €258 di sconto che rappresentano un’occasione davvero difficile da lasciarsi sfuggire. Un ribasso del 16% su uno strumento che, una volta acquistato, diventerà il tuo fedele compagno di lavoro per anni. Questo ultraleggero non è un compromesso al ribasso: è la soluzione definitiva per chi rifiuta di scegliere tra mobilità e potenza computazionale. Il processore M4 di ultima generazione offre velocità e efficienza energetica che si traducono in un sistema reattivo e in una batteria che arriva fino a 18 ore di autonomia. Non è solo un numero: significa lavorare tutto il giorno senza pensieri, significa libertà vera.

La dotazione tecnica che fa la differenza

Dentro troverai 24GB di memoria unificata e 512GB di storage, una combinazione che permette di gestire multitasking intenso, editing video e applicazioni grafiche complesse senza alcun affaticamento. Lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici garantisce un miliardo di colori, contrasti elevati e testi nitidi: ogni dettaglio sarà perfetto davanti ai tuoi occhi. La dotazione connettività include due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, Wi-Fi 6E e il supporto per due monitor esterni, tutte caratteristiche che ampliano le tue possibilità di lavoro. Il sensore Touch ID semplifica l’autenticazione, mentre la fotocamera 12MP con Center Stage ti permette di presentarti sempre al meglio durante le videochiamate.

Per chi è veramente adatto

Questo laptop si rivolge a studenti ambiziosi, creativi che non scendono a compromessi e professionisti in costante movimento. Se stai considerando un upgrade da un MacBook Air M1 o M2, il salto generazionale è davvero significativo, soprattutto se lavori in ambito creativo. L’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple e le funzioni di Apple Intelligence, sviluppate secondo standard avanzati di privacy, completano il quadro. Al prezzo attuale, anche considerando che rimane nella fascia premium, stai facendo un affare intelligente. Non perdere questa offerta: visita la pagina prodotto su Amazon e scopri disponibilità e dettagli di consegna. Il MacBook Air M4 a questo prezzo non rimarrà a lungo sugli scaffali virtuali.

 

