La UE vuole l’integrazione tra iMessage, WhatsApp e FB Messenger

La UE vuole l’interoperabilità tra le piattaforme di messaggistica. Un giorno iMessage, WhatsApp e FB Messenger potrebbero parlarsi tra loro.

Non soltanto apertura ai pagamenti di terze parti e alternative ad App Store. La UE sta lavorando ad un disegno di legge che renderà obbligatoria l’interoperabilità per le piattaforme di messaggistica. Se e quando il disegno di legge sarà approvato, iMessage, iMessage, WhatsApp, FB Messenger e tutte le altre app si parleranno tra loro. E questo è niente: su Apple, Amazon, Facebook e Google sta per piovere una tegola blu.

La legge sui mercati digitali dell’UE (Digital Markets Act o DMA) in corso d’approvazione al Parlamento dell’Unione Europea potrebbe presto trasformare radicalmente il panorama high-tech come lo conosciamo. Il legislatore infatti ritiene che Apple, Meta, Google e gli altri big del settore dovrebbero rendere in qualche modo compatibili tra loro le app di messaggistica.

L’idea è che tali app si “aprano all’interoperabilità con le piattaforme di messaggistica più piccole.” Ciò significa che, presto o tardi, un utente iMessage potrebbe contattare direttamente un altro utente su WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Signal, Wickr e viceversa; e scambiarsi file, o effettuare video chiamate.

Parola chiave: Interoperabilità

Nel comunicato stampa dell’Unione Europea, si legge:

Dopo un “trialogo” di quasi 8 lunghe ore (colloqui a tre tra Parlamento, Consiglio e Commissione), i legislatori UE hanno convenuto che i più grandi servizi di messaggistica (come Whatsapp, Facebook Messenger o iMessage) dovranno aprirsi e interagire con piattaforme di messaggistica più piccole, se le richiedono. Gli utenti di piattaforme piccole o grandi potranno quindi scambiarsi messaggi, inviare file o effettuare videochiamate tramite app di messaggistica, offrendo loro più opzioni. Per quanto riguarda l’impegno per l’interoperabilità delle reti sociali, i co-legislatori convengono che le disposizioni sull’interoperabilità saranno valutate in futuro.

E questo è niente. il DMA imporrà anche alle aziende di chiedere un consenso esplicito all’utente prima di poter raccogliere i suoi dati personali per fini pubblicitari, e dovrà consentirgli di scegliere browser, motore di ricerca e addirittura assistente virtuale.

Se la UE dovesse approvare il DMA, dunque, Apple dovrebbe quindi rivedere parecchie cose. E per gli utenti sarà una bella conquista.

Cos’altro Cambia?

In generale, lo scopo del DMA è di aprire alla concorrenza servizi e applicazioni che fino ad oggi erano esclusive a determinate piattaforme, e non di rado utilizzate come grimaldello per aumentare le vendite. Un utente chiuso nel cosiddetto “recinto dorato” infatti tenderà ad acquistare prodotti dello stesso marchio per garantirsi compatibilità e interoperabilità tra dispositivi.

In base alla proposta, le aziende con valore di mercato superiore ai 75 miliardi di Euro, vendite annue superiori ai 7,5 miliardi di Euro e almeno 45 milioni al mese di utenti saranno soggetti ai cosiddetti criteri “gatekeeper” così riassunti:

Obblighi per il Gatekeeper:

Dovranno assicurarsi che gli utenti possano disiscriversi da un servizio con la stessa facilità con cui si sono abbonati.

Alcuni software chiave -come ad esempio i browser- non potranno più essere installati di default nel sistema operativo.

Dovranno assicurare l’interoperabilità delle funzionalità base dei propri servizi di messaggistica con quelli della concorrenza.

Dovranno consentire equo accesso alle funzionalità supplementari dei loro smartphone, come ad esempio il chip NFC.

Dovranno fornire accesso alle prestazioni del marketing o delle piattaforme pubblicitarie

Dovranno informare la Commissione Europa di acquisizioni e fusioni.

Divieti per il Gatekeeper

Non potranno più mettere in risalto prodotti o servizi propri rispetto alla concorrenza.

Non potranno riutilizzare dati privati raccolti con un servizio al fine di avvantaggiare un altro servizio.

Sarà obbligatorio stabilire condizioni eque per gli utenti business.

Divieto di pre-installare determinati tipi di applicazioni nel sistema operativo.

Non potranno più imporre agli sviluppatori l’uso di determinati servizi (per esempio di pagamento o di fornitura di identità) per poter comparire nell’App Store proprietario.

Una normativa davvero rivoluzionaria per il settore che oggettivamente, fosse stato per gli enti regolatori USA non avremmo mai visto. E una serie di norme che pesteranno parecchio i piedi ad Apple, ma anche a Amazon, Google e molti altri.

Lo diciamo già da parecchio. I tempi sono cambiati, ed è ora che gli App Store inizino a camminare con le loro gambe.