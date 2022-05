Jony Ive, il designer di Apple, usa una gomma da cancellare da 120€

Se volevate sentirvi poveri, ecco i 12 strumenti che secondo Jonathan Ive (designer di iPhone e Mac) bisogna assolutamente avere, inclusa la gomma da 120€.

Se volevate sentirvi poveri, ecco qualcosa che farà al caso vostro. In un recente articolo del Financial Times, Jonathan Ive -il progettista cui dobbiamo il design di iPhone e Mac- ha rivelato i 12 strumenti che secondo lui qualunque designer dovrebbe avere per lavorare adeguatamente. Tra cui, una gomma da cancellare da più di 100€.

“C’è una bellezza e una gioia nelle macchine e negli strumenti” ha spiegato al quotidiano. “Non sono più soltanto un mezzo per raggiungere un fine. Credo che ci sia una eleganza inerente in uno strumento pratico che normalmente risulta in una curiosa bellezza.”

E così, nella sezione del magazine “”How to Spend It” (“Come spenderli”) del Financial Times, Ive riporta i 12 strumenti di cui non può fare a meno, quelli per intenderci che si porterebbe dietro nella canonica isola deserta dopo un naufragio. E sono, nello specifico:

Chiave torsiometrica Snap-On 540€

Braccio tonearm Linn in titanio Ekos SE, 5.645$, basilaudio.com

Brugole colorate Wiha da 3.69$

Piega carta hwebber.co.uk

Metro Hermès $530

Lente d’ingrandimento vintage pieghevole in ottone di Leitz Wetzlar

Fountain Pen, penna vintage di Montegrappa

Gomma da cancellare Graf Von Faber-Castell placcata platino 120€, jacksonsart.com

Porta penne vintage in pelle da Visvim

Protrattore Mitutoyo £264

Profondimetro Starrett 440Z-3RL 355$

Stazione meteorologica e orologio Wempe Navigator II $1,960

Attualmente, e già da qualche tempo, Ive non riveste più il ruolo di “Apple design chief” ma è comunque coinvolto come collaboratore esterno nei progetti di Cupertino.