iPhone SE vs. Samsung Galaxy A53 5G: Chi vince?

Come se la cava il nuovo iPhone SE presentato a marzo, rispetto al Galaxy A53 5G? Per quanto concerne le feature, sulla carta il Samsung si difende bene, ma se parliamo di qualità costruttiva e durata di prodotto, c’è un chiaro vincitore.

Display

Formalmente il Galaxy A53 5G offre parecchie feature che iPhone si sogna, tipo il display 1080p AMOLED edge-to-edge da 6.5″ con refresh rate da 120Hz contro un più piccolo schermo da 4.7″ con gli insopportabili bordi sulla cornice. Insomma, il Samsung ha un display migliore, e si vede.

Sensori Biometrici

Altra differenza importante riguarda il sensore d’impronte ultrasonico integrato nel display che si aggiunge al riconoscimento facciale, mentre iPhone SE sfrutta ancora il vecchio Touch ID. Tuttavia, è importante sottolineare che, a livello d’usabilità, il sensore ultrasonico è decisamente più lento e meno affidabile del Touch ID di Apple, e che il riconoscimento facciale è non è al livello del Face ID. Tant’è che quest’ultimo si può usare per lo sblocco del telefono, ma non per autorizzare pagamenti.

Dunque il Touch ID sarà pure vecchiotto, ma funziona sempre (tranne a dita bagnate), ed è affidabile e sicuro.

Batteria & Chip

Uno dei cavalli di battaglia dell’A53 5G è di sicuro la batteria doppia rispetto ad iPhone. Ma il processore A15 di iPhone SE -lo stesso di iPhone 13 Pro Max- è semplicemente inavvicinabile per l’Exynos 1280 del Samsung. D’altro canto, il modello base dell’A53 parte da 1238GB di spazio e include uno slot SD, laddove con iPhone SE Apple si ostina a tenere i 64GB. E per di più, il Samsung ha anche più lenti della fotocamera.

Fotocamera

iPhone Se ha una fotocamera da 12 Megapixel con Ultragrandangolo a singola lente, laddove il Galaxy S53 5G vanta una fotocamera grandangolare da 64 Megapixel, una con Ultragrandangolo, un’alta con sensore di profondità e macro. Il che non si traduce necessariamente in scatti migliori, ma solo in una maggiore versatilità.

La potenza bruta messa a disposizione dal chip A15 di iPhone SE, infatti, permette di ottenere foto complessivamente migliori, con miglior texture, dettagli e col supporto a HDR.

Chi Vince?

Galaxy S53 5G vince sul display e sulla batteria, ma le feature sulla carta non sempre sono all’altezza delle aspettative; iPhone SE invece ha dalla sua lo stato dell’arte dei processori mobili, e riceverà aggiornamenti software continui per i prossimi 5-6 anni. Insomma, Samsung va bene per i fronzoli: per chi cerca sostanza, assolutamente iPhone SE.