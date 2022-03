Scarica i coloratissimi sfondi del nuovo iPhone SE, l’ultimo budget phone di Apple con chip A15 Bionic e 5G.

La terza generazione di iPhone SE è stata ufficialmente svelata all’evento “Peek Performance” dell’8 marzo. Nessuna sorpresa rispetto a quanto anticipato dai leak dei giorni precedenti: c’è il chip A15 Bionic (come iPhone 13) e la connettività 5G, per navigare al meglio anche quando si è fuori casa. Cos’altro si può dire? Ah sì, certo, che i nuovi sfondi realizzati per l’occasione da Apple sono davvero molto belli.

Ad ogni nuovo dispositivo presentato dall’azienda di Cupertino, che sia uno smartphone, un tablet e un notebook, la caccia al wallpaper è pressoché immediata. Le cose sono andate così anche con iPhone SE 2022 e con i suoi sei sfondi. Sono davvero gradevoli alla vista grazie al gioco di sfumature e al cambio di tinta.

Sei alla ricerca dei nuovi sfondi? Sei, ovviamente, nel posto giusto.

