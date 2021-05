iPhone, scattare foto con la voce

Ecco tutti i modi per per scattare una foto da iPhone usando la propria voce. Con o senza l’intervento di Siri.

Con tutte le funzionalità di intelligenza artificiale innestate in iOS, è possibile scattare foto da iPhone semplicemente con la voce. Ecco tutti i modi -davvero facilissimi- per ottenere lo scopo.

In alcune situazioni torna utile poter scattare delle fotografie da iPhone senza mettere mano ai pulsanti fisici; pensiamo ad esempio quando si adopera un treppiedi, o nel caso di una posa di gruppo. I possessori di Apple Watch sanno già che possono ordinare lo scatto da remoto con un tocco sul proprio orologio. Ma se uno uno non ha Apple Watch, come risolvere? Semplice: con un comando vocale.

Ci sono due strade che potete intraprendere: coi Comandi Vocali oppure con un’impostazione di Accessibilità. Vediamole entrambe.

Scattare Foto con Siri

Per qualche ragione, se chiedete a Siri di scattare una foto, l’assistente vocale di Apple si limiterà ad aprire l’app Fotocamera e a non fare nient’altro. A cosa serva una cosa del genere, lo sanno solo a Cupertino. Quel che potete fare, però, è impostare un Comando Rapido che consenta di dire “Hey Siri, Cheeeeese!” per scattare automaticamente fotografie. Si abilita così:

Aprite l’app Comandi su iPhone; se non c’è, scaricatela da App Store. Toccate Galleria in basso a destra. Nel campo di ricerca in alto, scrivete Cheese. Toccate il comando giallo chiamato Say Cheese. Toccate Aggiungi comando rapido.

Nota bene: Se lo desiderate, potete impostare la fotocamera anteriore, invece di quella posteriore. Per cambiare la fotocamera in uso, aprite Comandi e fate clic sui tre puntini nell’angolo a destra del comando Cheese. Toccate Posteriore e scegliete un’opzione tra: Anteriore, Posteriore o Chiedi ogni volta.

Scattare Foto con Accessibilità

L’altra alternativa per scattare una foto a voce consiste nell’utilizzare a proprio vantaggio una feature di Accessibilità che nasce per altri scopi. Si attiva così:

Su iPhone aprite Impostazioni → Accessibilità. Toccate Controllo vocale. Toccate Imposta “Controllo vocale” quindi toccate Continua.

D’ora in avanti, basterà aprire l’app Fotocamera e dire “Turn up the volume” per scattare una foto. La fregatura è che per il momento sono supportati solo l’inglese o lo spagnolo, ma non l’italiano.