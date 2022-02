A settembre Apple presenterà (anche) iPhone 14: tutti vogliono saperne di più sullo smartphone che potrebbe essere privo della tacca.

Almeno secondo le più recenti indiscrezioni, il 2022 sarà un anno particolarmente ricco per l’ecosistema Apple. Tra le certezze di quest’anno c’è iPhone 14 (in quattro varianti, seguendo la tradizione iniziata con iPhone 12), e proprio lo smartphone dell’azienda di Cupertino si è aggiudicato un primo riconoscimento: nella sua categoria, è il dispositivo più atteso del 2022.

Stando all’ultima ricerca condotta da Mozillion, iPhone 14 è lo smartphone più cercato sul web negli ultimi dodici mesi, a livello globale: ben 1,110,030 ricerche. Quasi il doppio del Galaxy S22 di Samsung, in seconda posizione con 518,000 ricerche.

A chiudere il podio troviamo iPhone SE 3, con 285,470 ricerche. Un risultato per nulla sorprendente: il prossimo smartphone entry-level di Apple è molto atteso per via del rapporto qualità-prezzo. Il suo design resterà invariato rispetto alla precedente generazione (display LCD, cornici spesse, pulsante Home con Touch ID) ma sotto la scocca non mancherà un chip made-in-Cupertino degno di un top di gamma.

Di seguito la Top 10 stilata da Mozillion:

Apple iPhone 14 (1,110,030) Samsung Galaxy S22 (518,000) Apple iPhone SE 3 (285,470) Vivo V23 (195,700) Xiaomi 12 (165,300) Oppo Reno 7 (162,610) OnePlus 10 (148,100) Realme GT 2 (134,700) Nokia X50 (92,100) Honor Magic 3 (89,720)

iPhone 14: perché è tanto atteso

Dal punto di vista estetico, il modello base di iPhone 14, salvo sorprese, sarà quasi identico ad iPhone 13. Potrebbe cambiare qualcosa sul retro (modulo della fotocamera), ma le indiscrezioni a riguardo sono particolarmente discordanti.

Un nuovo look è invece atteso per i modelli Pro e Pro Max. Si vocifera ormai da mesi di uno o più fori sul display per sostituire la tacca (o il notch, se preferite). Una soluzione da tempo utilizzata da altre aziende, tra cui la rivale Samsung, per integrare la fotocamera frontale senza sacrificare troppo spazio sullo schermo.

È probabilmente questa la novità che ha dato una forte accelerata alle ricerche su iPhone 14 sul web. Quando il design di un iPhone viene totalmente o parzialmente rivoluzionato, tutti vogliono saperne qualcosa in più (e in anteprima).

