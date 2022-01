Le segnalazioni riguardano unicamente i quattro modelli della linea iPhone 13: per Apple si tratta di un bug del software.

Sarà anche uno dei migliori smartphone top di gamma oggi sul mercato, ma iPhone 13 sta creando seri problemi a diversi utenti. Stando alle segnalazioni in costante aumento su forum e social network, i display di alcuni device si tingerebbero improvvisamente di rosa.

Una prima testimonianza risale ad ottobre del 2021, sul forum di Apple. L’utente DPigar introduce l’argomento andando subito al dunque, affermando che “il display dell’iPhone 13 Pro diventa Rosa/Viola e va improvvisamente in crash“.

Ho utilizzato il mio iPhone 13 Pro per due giorni e lo schermo è diventato rosa per alcuni secondi, poi si è riavviato. Succede sempre, quindi non posso usare il mio iPhone. Cosa sta succedendo?

La risposta alla segnalazione lascia ben sperare, ma in realtà qualche utente potrebbe restare deluso. L’iPhone è stato infatti sostituito solo ad alcune persone con lo stesso problema sopra descritto, altri invece hanno avuto meno fortuna. L’azienda di Cupertino avrebbe infatti detto loro che si tratta di un bug del software, non hardware come ipotizzato da qualcuno.

E purtroppo il riavvio dello smartphone (forzato o meno) risolve solo momentaneamente il problema, come dichiarano altri utenti in possesso di un iPhone 13:

Ho riscontrato lo stesso problema mentre scattavo una foto. Lo schermo si è bloccato ed è diventato rosa, poi lo smartphone si è riavviato. Ho contattato l’assistenza Apple, ma dalla loro diagnostica non è emerso nulla. Quindi devo tenermelo così.

E ancora:

La batteria del mio smartphone ha iniziato a comportarsi in modo strano, poi il dispositivo si è bloccato. L’ho riavviato e lo schermo è diventato rosa. Ho un iPhone 13 Pro.

Il suggerimento di Apple

A tal proposito, il blog My Drivers ha scoperto un comunicato diffuso da Apple sul social network cinese Weibo (questo perché la Cina sarebbe il paese più “colpito”). In sintesi, l’azienda non ha riscontrato problemi rilevanti durante le sue indagini e consiglia agli utenti di effettuare un backup dei propri dati e di scaricare l’ultima versione di iOS disponibile.

Al momento non ci sono tracce del bug dello “schermo rosa” nella Release Candidate di iOS 15.3, che tuttavia risolve un problema di Safari pericoloso per la privacy.