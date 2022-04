iMovie: ecco cosa sono e come usare Filmati Magici e Storyboard

L’ultima versione di iMovie per iOS e macOS introduce due nuove feature. Ecco cosa sono “Filmati Magici” e “Storyboard”, e a cosa servono.

L’ultima versione di iMovie per iOS e macOS introduce due nuove feature che rendono ancora più semplice e immediato creare film, cortometraggi e videocartoline su iPhone e iPad. Ecco cosa sono “Filmati Magici” e “Storyboard”, e a cosa servono.

“Grazie al design ottimizzato e agli intuitivi gesti Multi-Touch, iMovie ti consente di creare trailer in stile hollywoodiano e splendidi filmati come mai prima d’ora,” spiega Apple. In particolare, le novità più interessanti sono due.

Filmati Magici permette di “creare e condividere un meraviglioso video personalizzato” in pochi tocchi. Puoi selezionare un album o un gruppo di video o immagini e iMovie creerà un video in automatico “con titoli, transizioni e musica, senza ulteriori modifiche.” Dopodiché puoi riordinare o eliminare facilmente i clip nell’elenco riprese semplificato e applica uno stile diverso per cambiare l’aspetto e il tono dell’intero video, se lo desideri.

In pratica, basta letteralmente dargli in pasto delle clip, e iMovie sfornerà un filmato epico senza alcuno sforzo grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale.

Con gli Storyboard invece impari a raccontare e pianificare il girato come a Hollywood. “Scegli tra 20 storyboard che ti guidano nella creazione di vari tipi di video popolari”, “registra video o scatta foto direttamente nei clip segnaposto o aggiungi file multimediali dalla libreria di Foto. Dopodiché “Aggiungi, riordina ed elimina i clip come vuoi per organizzare e personalizzare la tua storia e applica uno stile visivo dinamico che include layout dei titoli, font, filtri, palette cromatiche e musica.”

Le medesime feature, ovviamente, sono state rese disponibili anche sulla versione desktop di iMovie. Puoi scaricare entrambe, gratuitamente, da App Store.

Scarica iMovie per iOS

Scarica iMovie per macOS