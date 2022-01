HeroBook Air, clone del MacBook Air in super offerta a 160€

24 Gennaio 2022

Lungi da noi appoggiare Windows, ma diciamoci la verità: talvolta si ha bisogno di un altro computer di supporto leggero e compatto da utilizzare per navigazione, scrittura e posta elettronica; qualcosa da affiancare al glorioso Mac, ma che non costi così tanto. E questa è l’occasione per portarsi a casa un discreto prodotto, dal design moderno e piacevole, molto simile al MacBook Air ma ad una frazione del prezzo di quest’ultimo. HeroBook Air di Chuwi è un Ultrabook super sottile da 11,6″ con Intel Celeron N4020 fino a 2,8GHz, display con risoluzione di 1366 x 768IPS, Windows 10, 4G RAM, 128G SSD, WLAN, USB 3.0, USB 2.0, e batteria da 4.800mAh. Normalmente costa 259€ ma oggi te lo porti a casa a 160€ incluse spedizioni grazie ad un’Offerta Lampo e a un Coupon. Ecco come. Acquista l’Ultrabook HeroBook Air di Chuwi a 160€ incluse spedizioni Prime (offerta a scadenza) Design Sottile: La scocca di HeroBook Air è sottile e leggera, con uno spessore di 17 mm, e un peso di soli 910g.

CPU E 4K: Processore Intel Gemini Lake Refresh N4020, dual-thread dual-core da 14 nm, con processore grafico Intel UHD Graphics 600 da 14 nm di nona generazione, frequenza operativa fino a 650 MHz e decodifica hardware di H.265/HEVC e VP9 fino a 4K a 60 fotogrammi.

4GB di memoria LPDDR4 e 128GB di SSD + slot di espansione fino a 1TB.

Jack per cuffie da 3,5 mm USB 2.0 Micro SD (espansione fino a 128 GB) Porta DC USB 3.0 HDMI.

Tastiera full-size dal design ergonomico, display HD, batteria da 4800 mAh, connettività WiFi 802.11b/g/ne, Bluetooth 4.2 e fotocamera frontale da 0,3 MP con microfono integrato. Per ottenere lo sconto aggiuntivo di 60€, ricordati di fare clic sul Coupon prima di metterlo nel carrello. Ti rammentiamo inoltre che l’Offerta a tempo scadrà tra pochissime ore. Quindi, conviene far presto. Acquista l’Ultrabook HeroBook Air di Chuwi a 160€ incluse spedizioni Prime (offerta a scadenza)