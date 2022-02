Glicemia iPhone, FDA approva la prima app di somministrazione insulina

La FDA USA ha appena approvato la prima prima app per iPhone progettata per somministrare insulina tramite microinfusore.

La Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha appena approvato la prima app iOS di controllo di un microinfusore di insulina.

L’app in questione, chiamata t:connect mobile e già presente su App Store, si interfaccia con la pompa insulinica t:slim X2 prodotta da Tandem Diabetes Care, e permette di gestirne il funzionamento in modo automatico. Attraverso una comoda interfaccia grafica, si può visualizzare i dati di immissione dell’insulina nel sistema, monitorare lo stato attuale del microinfusore, ricevere notifiche in caso di problemi o dei promemoria quando c’è necessità di ricaricare il serbatoio. In precedenza, invece, occorreva intervenire manualmente ogni volta.

E poiché i dati vengono caricati sul cloud, sono anche accessibili in tempo reale al medico curante, il che consente di evitare visite inutili. Infine, l’app monitora costantemente il tasso glicemico, una feature che un giorno potrebbe essere inclusa in modo non invasivo anche in Apple Watch.

Grazie a quest’app, gli utenti potranno programmare o annullare le cosiddette dosi in bolo di insulina, cioè quelle che vengono assunte durante i pasti principali e che risultano fondamentali per tenere sotto controllo la glicemia.

Da t:connect esprimono soddisfazione:

“L’autorizzazione ottenuta dalla FDA convalida ulteriormente il nostro impegno per l’innovazione e per la comunità di diabetici fornendo uno dei miglioramenti più attesi e richiesti.”

Benché l’app sia già disponibile online, anche per Android, per funzionare correttamente ha bisogno di un aggiornamento firmware per il microinfusore che verrà rilasciato ad un numero selezionato di utenti nel corso della primavera; poi la disponibilità verrà allargata anche a tutti gli altri. Per il momento, la novità riguarda esclusivamente il mercato USA.